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Правительство Бразилии: Мы предоставили Андрею Мельнику статус посла Украины в Бразилии

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 20:37
Правительство Бразилии: Мы предоставили Андрею Мельнику статус посла Украины в Бразилии - Фото
Андрей Мельник (Скриншот видео)

Правительство Бразилии сообщило, что предоставило заместителю министра иностранных дел Андрею Мельнику статус посла Украины в Бразилии. Об этом сообщается на сайте бразильского правительства.

В бразильском правительстве проинформировали о предоставлении агримента назначенному послу Украины в Бразилии.

"Правительство Бразилии с радостью сообщает, что оно предоставило г-ну Андрею Мельнику статус чрезвычайного и полномочного посла Украины в Бразилии", – говорится в сообщении.

LIGA.net обратилась за комментарием в МИД.

  • Сегодня. 11 мая 223 года, в Украину прибыл представитель президента Бразилии Селсо Аморим, который встретился с Мельником.
Наталья Медведева
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МИДпосолБразилияандрей мельник
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