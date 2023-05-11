Правительство Бразилии: Мы предоставили Андрею Мельнику статус посла Украины в Бразилии
11.05.2023, 20:37
Андрей Мельник (Скриншот видео)
Правительство Бразилии сообщило, что предоставило заместителю министра иностранных дел Андрею Мельнику статус посла Украины в Бразилии. Об этом сообщается на сайте бразильского правительства.
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В бразильском правительстве проинформировали о предоставлении агримента назначенному послу Украины в Бразилии.
"Правительство Бразилии с радостью сообщает, что оно предоставило г-ну Андрею Мельнику статус чрезвычайного и полномочного посла Украины в Бразилии", – говорится в сообщении.
LIGA.net обратилась за комментарием в МИД.
- Сегодня. 11 мая 223 года, в Украину прибыл представитель президента Бразилии Селсо Аморим, который встретился с Мельником.
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