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Мельник рассказал, как ему пришлось объяснять Шефиру слова о "ливерной колбасе"

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2022, 12:45
Мельник рассказал, как ему пришлось объяснять Шефиру слова о
Фото: EPA

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник предполагает, что скандал с "ливерной колбасой" мог стоить ему должности, если бы он вовремя не объяснил свои слова Сергею Шефиру, первому помощнику президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью Welt am Sonntag.

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"Тогда в Берлине был ближайший советник Зеленского Сергей Шефир. Я вез его в аэропорт. Затем он читает украинскую прессу на своем смартфоне, и я вижу, как у него округляются глаза, и он меня спрашивает: "Неужели ты действительно назвал канцлера обиженной ливерной колбасой?" Он был в шоке", — рассказал Мельник.

"Я объяснил ему, что это означает и что это лишь фигура речи. Наверное, на следующий день он лично объяснил это президенту, которому, конечно, было не до смеха. Пожалуй, это и спасло меня от досрочного увольнения", — пошутил бывший посол.

История с "ливерной колбасой" окончилась для Мельника счастливо. Его не только не уволили, но и назначили на должность замминистра. Правда, с Германией он больше не будет иметь дела.

"Министр Дмитрий Кулеба поставил передо мной ряд интересных задач. Важнейшим будет разработать новую стратегию для Латинской Америки, чтобы обеспечить большую поддержку этого важного для Украины континента, особенно в разгар войны. Это большой вызов, которого я очень жду", — рассказал Мельник.

  • 3 мая Мельник раскритиковал косвенный отказ Шольца от визита в Киев, использовав фразеологизм beleidigte Leberwurst spielen, который дословно означает "играть в обиженную ливерную колбасу". Так говорят о том, кто без причины обижается на кого-нибудь.
  • Позже посол признался, что хочет извиниться перед канцлером за свое скандальное заявление.
Андрій Водяний
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Владимир Зеленский Германия андрей мельник Сергей Шефир офис президента
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