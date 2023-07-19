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Президент Бразилии заявил о глобальной усталости от войны в Украине – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 19:42
Президент Бразилии заявил о глобальной усталости от войны в Украине – Bloomberg - Фото
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: EPA)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о глобальной усталости от войны России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать, – сказал Лула журналистам в Брюсселе. – Но наступит момент, когда будет мир. И тогда должна быть группа стран, способных разговаривать с Россией и разговаривать с Украиной".

На двухдневном саммите лидеров Европейского Союза, стран Латинской Америки и Карибского бассейна в начале этой недели ЕС не смог добиться, чтобы в выводах встречи прямо упоминалась Россия в связи с ее вторжением или осуждалась Москва.

Подчеркивается, что президент Бразилии избегает называть Москву главным виновником войны, говоря, что президенты Украины и США также виноваты, потому что не смогли договориться с российским диктатором о дальнейших переговорах.

По словам официальных лиц, на саммите нежелание Лулы принять какие-либо резкие формулировки в отношении России разочаровало страны ЕС и укрепило позиции латиноамериканских стран, включая Кубу и Венесуэлу, которые выступали против жесткой позиции.

По словам одного высокопоставленного дипломата, Лула "боялся расстроить Россию".

  • Президент Бразилии неоднократно выражал "миротворческие" инициативы по войне России против Украины. В частности, он говорил, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне.
  • 1 июня 2023 года Силва уточнил свою позицию и заявил о поддержке территориальной целостности Украины и осуждении вторжения РФ.
  • 20 июня президент Владимир Зеленский назначил замминистра иностранных дел Андрея Мельника чрезвычайным и полномочным послом в Бразилии. 

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Наталья Медведева
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войнаБразилияЛуис Инасио Лула да Силва
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