Президент Бразилии заявил о глобальной усталости от войны в Украине – Bloomberg

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о глобальной усталости от войны России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

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"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать, – сказал Лула журналистам в Брюсселе. – Но наступит момент, когда будет мир. И тогда должна быть группа стран, способных разговаривать с Россией и разговаривать с Украиной".

На двухдневном саммите лидеров Европейского Союза, стран Латинской Америки и Карибского бассейна в начале этой недели ЕС не смог добиться, чтобы в выводах встречи прямо упоминалась Россия в связи с ее вторжением или осуждалась Москва.

Подчеркивается, что президент Бразилии избегает называть Москву главным виновником войны, говоря, что президенты Украины и США также виноваты, потому что не смогли договориться с российским диктатором о дальнейших переговорах.

По словам официальных лиц, на саммите нежелание Лулы принять какие-либо резкие формулировки в отношении России разочаровало страны ЕС и укрепило позиции латиноамериканских стран, включая Кубу и Венесуэлу, которые выступали против жесткой позиции.

По словам одного высокопоставленного дипломата, Лула "боялся расстроить Россию".

Президент Бразилии неоднократно выражал "миротворческие" инициативы по войне России против Украины. В частности, он говорил, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне.

1 июня 2023 года Силва уточнил свою позицию и заявил о поддержке территориальной целостности Украины и осуждении вторжения РФ.

20 июня президент Владимир Зеленский назначил замминистра иностранных дел Андрея Мельника чрезвычайным и полномочным послом в Бразилии.

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