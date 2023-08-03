Президент Бразилії заявив, що "ні Путін, ні Зеленський не готові до миру" в Україні
03.08.2023, 10:11
Лула да Сілва (Фото: EPA)
Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що російський диктатор Володимир Путін та президент Володимир Зеленський "не готові до миру". Про це він повідомив на прес-конференції, цитує його Reuters.
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За його словами, Бразилія прагне переговорів між Росією та Україною.
"Ні Путін, ні Зеленський не готові до миру", — заявив Лула.
Він зазначив, що "мирні пропозиції", які він шукає з іншими "нейтральними" країнами, будуть готові, коли РФ і Україна "будуть готові до переговорів".
- Президент Бразилії неодноразово висловлював "миротворчі" ініціативи щодо війни Росії проти України. Зокрема, він говорив, що "немає сенсу обговорювати, хто правий" у війні.
- 1 червня 2023 року Сілва уточнив свою позицію і заявив про підтримку територіальної цілісності України та засудження вторгнення РФ.
- 20 червня президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника надзвичайним та повноважним послом у Бразилії.
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