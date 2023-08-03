Президент Бразилії заявив, що "ні Путін, ні Зеленський не готові до миру" в Україні

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що російський диктатор Володимир Путін та президент Володимир Зеленський "не готові до миру". Про це він повідомив на прес-конференції, цитує його Reuters.

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За його словами, Бразилія прагне переговорів між Росією та Україною.

"Ні Путін, ні Зеленський не готові до миру", — заявив Лула.

Він зазначив, що "мирні пропозиції", які він шукає з іншими "нейтральними" країнами, будуть готові, коли РФ і Україна "будуть готові до переговорів".

Президент Бразилії неодноразово висловлював "миротворчі" ініціативи щодо війни Росії проти України. Зокрема, він говорив, що "немає сенсу обговорювати, хто правий" у війні.

1 червня 2023 року Сілва уточнив свою позицію і заявив про підтримку територіальної цілісності України та засудження вторгнення РФ.

20 червня президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника надзвичайним та повноважним послом у Бразилії.

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