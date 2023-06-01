Президент Бразилії підкреслив, що тепер він підтримує Україну та засуджує агресора

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва уточнив свою позицію щодо агресії Кремля – він наголосив, що підтримує територіальну цілісність України та засуджує вторгнення Росії. Про це повідомляє The Guardian.

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Лула да Сілва, приймаючи президента Фінляндії Саулі Нііністьо у Бразилії, наголосив, що щодо вторгнення Росії в Україну він повністю підтримує територіальну цілісність України та засуджує російську агресію.

Раніше Лула да Сілва висловлювався значно менш виразно, зокрема прямо допускав відмову України від її територіальної цілісності та відмовлявся засуджувати агресію Кремля.

1 січня 2023 року у розмові з головою верхньої палати нелегітимного парламенту РФ Валентиною Матвієнкою Лула да Сілва "висловив прагнення Бразилії до миру та знаходження сторонами спільної мови для припинення конфлікту".

7 квітня він заявив, що президент України Володимир Зеленський "не може хотіти всього" та запропонував віддати Кримський півострів Росії задля припинення війни.

26 квітня президент Бразилії заявляв, що "немає сенсу обговорювати, хто має рацію" у війні Росії проти України.

У Вашингтоні розкритикували "миротворчість" Лули да Сілви та його думку, що США нібито "заохочують війну в Україні", і заявили, що він "повторює російську та китайську пропаганду, зовсім не дивлячись на факти".

Одразу після цієї критики Лула да Сілва заявив, що насправді він засуджує порушення Росією територіальної цілісності України.

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