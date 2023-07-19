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Президент Бразилії заявив про глобальну втому від війни в Україні – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 19:42
Президент Бразилії заявив про глобальну втому від війни в Україні – Bloomberg - Фото
Луїс Інасіу Лула да Сілва (Фото: EPA)

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив про глобальну втому від війни Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

"Світ починає втомлюватися. Країни починають втомлюватися, – сказав Лула журналістам у Брюсселі. – Але настане момент, коли буде мир. І тоді має бути група країн, здатних розмовляти з Росією та розмовляти з Україною".

На дводенному саміті лідерів Європейського Союзу, країн Латинської Америки та Карибського басейну на початку цього тижня ЄС не зміг домогтися, щоб у висновках зустрічі прямо згадувалася Росія у зв'язку з її вторгненням чи засуджувалась Москва.

Підкреслюється, що президент Бразилії уникає називати Москву головним винуватцем війни, говорячи, що президенти України та США також винні, бо не змогли домовитися з російським диктатором про подальші переговори.

За словами офіційних осіб, на саміті небажання Лули прийняти будь-які різкі формулювання щодо Росії розчарувало країни ЄС та зміцнило позиції латиноамериканських країн, включно з Кубою та Венесуелою, які виступали проти жорсткої позиції.

За словами одного дипломата-високопосадовця, Лула "боявся засмутити Росію".

  • Президент Бразилії неодноразово висловлював "миротворчі" ініціативи щодо війни Росії проти України. Зокрема, він говорив, що "немає сенсу обговорювати, хто правий" у війні.
  • 1 червня 2023 року Сілва уточнив свою позицію і заявив про підтримку територіальної цілісності України та засудження вторгнення РФ.
  • 20 червня президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника надзвичайним та повноважним послом у Бразилії.

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Наталія Медведєва
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війнаБразиліяЛуїс Інасіо Лула да Сілва
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