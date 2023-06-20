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Зеленський призначив Мельника послом у Бразилії

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 12:57
Зеленський призначив Мельника послом у Бразилії - Фото
Андрій Мельник (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом у Бразилії. Про це йдеться у відповідному указі.

"Призначити Мельника Андрія Ярославовича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Федеративній Республіці Бразилія", – йдеться у документі.

Мельник обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла у Німеччині з 2014 до 2022 року.

Після відставки Мельника LIGA.net робила розбір його "найгучніших" скандалів на посту. Німецькі журналісти писали, що своїми "уїдливими" коментарями в бік канцлера Шольца він більше шкодив Україні, проте не в останню чергу через його риторику Німеччина змінювала своє ставлення щодо військової допомоги Україні.

З 18 листопада 2022-го Мельник став заступником очільника Міністерства закордонних справ.

  • Президент Бразилії Лула да Сілва неодноразово висловлював "миротворчі" ініціативи стосовно війни Росії проти України. Зокрема, він казав, що "немає сенсу обговорювати, хто правий" у війні.
  • 1 червня 2023 року Сілва уточнив свою позицію і заявив про підтримку територіальної цілісності України та засудження вторгнення РФ.
  • 11 травня уряд Бразилії повідомив, що надав Мельнику статус посла України у Бразилії.
  • Того ж дня Зеленський зустрівся з представником президента Бразилії. Він наголосив, що єдиним способом зупинити війну є українська формула миру.

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Артем Джеріпа
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Володимир ЗеленськийпосолБразиліяАндрій Мельникпризначення
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