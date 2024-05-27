От Индии и Бразилии на Саммит мира поедут младшие чиновники – Bloomberg
Бразилия и Индия рассматривают идею отправить на Глобальный саммит мира по урегулированию войны в Украине младших чиновников. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников в руководстве стран.
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"Президент Владимир Зеленский призывает лидеров поучаствовать, но Москва активно пытается подорвать участие ключевых государств. Нам сообщили, что Бразилия и Индия выдвигают идею отправить больше младших чиновников", — отметили журналисты.
В то же время, по данным источников Bloomberg, от Китая на Саммит мира в Швейцарию может приехать высокопоставленный государственный служащий.
20 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна будет участвовать в предстоящем Саммите мира по урегулированию войны в Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.
"Уровень участия будет зависеть от времени, логистики и параллельных обязательств", – сказал Моди в ответ на вопрос о том, будет ли он присутствовать на мероприятии.
- 10 апреля Федеральный совет Швейцарии сообщил, что Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня.
- 16 апреля Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но только при участии в ней России.
- 24 апреля Зеленский заявил, что РФ хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.
- 17 мая CNN сообщило, что президент Бразилии не будет участвовать в Глобальном саммите мира. Власти страны "не видят смысла" ехать на встречу из-за того, что там не будет России.
- По состоянию на 26 мая Украина получила подтверждение участия от 80 государств мира.
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