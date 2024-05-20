Індія візьме участь у саміті миру у Швейцарії – прем’єр країни

Свою участь у саміті вже підтвердили понад 50 країн

Нарендра Моді (Фото: EPA)

Індія братиме участь у майбутньому саміті миру з врегулювання війни в Україні, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Про це в інтерв’ю виданню PTI повідомив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, передає The Siasat Daily.

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За його словами, Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку. Йдеться про саміт G7, який відбудеться в Італії 13-15 червня, а також Глобальний саміт миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії.

Моді зазначив, що Індія "звучатиме як голос Глобального півдня" на цих самітах, щоб формувати глобальний дискурс і просувати бачення розвитку, орієнтованого на людину, і успішного та мирного світу.

"Рівень участі залежатиме від часу, логістики та паралельних зобов'язань", – сказав прем’єр Індії у відповідь на запитання про те, чи буде він присутній на зустрічах.

Моді наголосив, що запрошення, надіслані Індії взяти участь у самітах, є підтвердженням значущості країни та її внеску в міжнародні справи.

10 квітня Федеральна рада Швейцарії повідомила, що Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня.

16 квітня Сі Цзіньпін заявив, що Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але тільки за умови участі в ній Росії.

24 квітня Зеленський заявив, що РФ хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити.

2 травня керівник ОП Єрмак повідомив, що Україна зробить усе для присутності Китаю на саміті миру. Проте Пекін хоче, щоб там була і РФ, тоді як відсутність Росії є принциповою для України.

Станом на 15 травня 50 країн підтвердили, що візьмуть участь у саміті миру.

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