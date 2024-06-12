Пакистан сомневается в участии в Саммите мира. Он – крупнейший стратегический партнер КНР

Исламабад получил приглашение от Украины еще месяц назад, но за три дня до начала саммита до сих пор не определился, будет ли в нем принимать участие

Флаг Пакистана (Фото: ЕРА/SHAHZAIB AKBER)

Пакистан, являющийся стратегическим партнером Китая, может пропустить Саммит мира в Швейцарии – страна все еще колеблется. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Пакистан – одна из стран Глобального Юга, приглашенных на саммит, который состоится уже 15-16 июня.

Пакистан, как и Бразилия и Китай, утверждает, что имеет нейтральную позицию по поводу российско-украинской войны. Еще в прошлом месяце Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило, что получило от Украины приглашение на Саммит мира, но заявило, что Исламабад до сих пор не определился.

В комментарии Al Jazeera спикер МИД сказал: "Этот вопрос все еще обсуждается".

Туграл Ямин, бывший военный и старший научный сотрудник Исламабадского Института политических исследований (IPSI), считает, что для Пакистана важно принять участие в саммите.

"Пакистан должен присутствовать на саммите. Он заинтересован в этой войне. У нас есть прочные оборонные отношения с Украиной, в то время как мы пытаемся построить прочные связи с Россией, которая может обеспечить нас нефтью, поэтому присутствие на саммите имеет смысл", – сказал он журналистам.

СПРАВКА Пакистан развивает прочные связи с Украиной уже три десятилетия, со времен распада Советского Союза. Исламабад признал независимость Украины в 1991 году, а дипломатические отношения между двумя государствами были установлены в 1992 году.



Украина и Пакистан сотрудничают в области образования и культурного обмена, аэрокосмической техники, аэрокосмических технологий, медицинских и биологических наук. Известно, что Пакистан даже приобрел несколько дорогостоящих украинских систем вооружений, включая танки. Пакистан развивает прочные связи с Украиной уже три десятилетия, со времен распада Советского Союза. Исламабад признал независимость Украины в 1991 году, а дипломатические отношения между двумя государствами были установлены в 1992 году.Украина и Пакистан сотрудничают в области образования и культурного обмена, аэрокосмической техники, аэрокосмических технологий, медицинских и биологических наук. Известно, что Пакистан даже приобрел несколько дорогостоящих украинских систем вооружений, включая танки.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

На 10 июня около 90 стран и организаций, половина из которых европейские, подтвердили участие в Глобальном саммите мира.

12 июня Радио Свобода выяснило, что из этих 90 стран 15 внезапно отказались от участия в саммите. LIGA.net направила информационные запросы в МИД и ОП.

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