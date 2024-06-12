Пакистан сомневается в участии в Саммите мира. Он – крупнейший стратегический партнер КНР
Пакистан, являющийся стратегическим партнером Китая, может пропустить Саммит мира в Швейцарии – страна все еще колеблется. Об этом сообщает Al Jazeera.
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Пакистан – одна из стран Глобального Юга, приглашенных на саммит, который состоится уже 15-16 июня.
Пакистан, как и Бразилия и Китай, утверждает, что имеет нейтральную позицию по поводу российско-украинской войны. Еще в прошлом месяце Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило, что получило от Украины приглашение на Саммит мира, но заявило, что Исламабад до сих пор не определился.
В комментарии Al Jazeera спикер МИД сказал: "Этот вопрос все еще обсуждается".
Туграл Ямин, бывший военный и старший научный сотрудник Исламабадского Института политических исследований (IPSI), считает, что для Пакистана важно принять участие в саммите.
"Пакистан должен присутствовать на саммите. Он заинтересован в этой войне. У нас есть прочные оборонные отношения с Украиной, в то время как мы пытаемся построить прочные связи с Россией, которая может обеспечить нас нефтью, поэтому присутствие на саммите имеет смысл", – сказал он журналистам.
Украина и Пакистан сотрудничают в области образования и культурного обмена, аэрокосмической техники, аэрокосмических технологий, медицинских и биологических наук. Известно, что Пакистан даже приобрел несколько дорогостоящих украинских систем вооружений, включая танки.
- 24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.
- На 10 июня около 90 стран и организаций, половина из которых европейские, подтвердили участие в Глобальном саммите мира.
- 12 июня Радио Свобода выяснило, что из этих 90 стран 15 внезапно отказались от участия в саммите. LIGA.net направила информационные запросы в МИД и ОП.
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