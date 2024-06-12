Пакистан вагається щодо участі у Саміті миру. Він – найбільший стратегічний партнер Китаю

Ісламабад отримав запрошення від України ще місяць тому, але за три дні до початку саміту досі не визначився, чи братиме в ньому участь

Прапор Пакистану (Фото: ЕРА/SHAHZAIB AKBER)

Пакистан, який є стратегічним партнером Китаю, може пропустити Саміт миру у Швейцарії – країна досі вагається. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Пакистан є однією з країн Глобального Півдня, запрошених на саміт, який відбудеться вже 15-16 червня.

Пакистан, як і Бразилія та Китай, стверджує, що має нейтральну позицію щодо російсько-української війни. Ще минулого місяця Міністерство закордонних справ Пакистану підтвердило, що отримало від України запрошення на Саміт миру, але заявило, що Ісламабад досі не визначився.

У коментарі Al Jazeera речник МЗС сказав: "Це питання все ще обговорюється".

Туграл Ямін, колишній військовий і старший науковий співробітник Інституту політичних досліджень Ісламабаду (IPSI), вважає, що для Пакистану важливо взяти участь у саміті.

"Пакистан має бути присутнім на саміті. Він зацікавлений у цій війні. Ми маємо міцні оборонні відносини з Україною, в той час, як ми намагаємося побудувати міцні зв'язки з Росією, яка може забезпечити нас нафтою, тому присутність на саміті має сенс", – сказав він журналістам.

ДОВІДКА Пакистан розвиває міцні зв'язки з Україною вже протягом трьох десятиліть, з часів розпаду Радянського Союзу. Ісламабад визнав незалежність України в 1991 році, а дипломатичні відносини між двома державами були встановлені в 1992 році.



Україна і Пакистан співпрацюють в галузі освіти та культурного обміну, в області аерокосмічної техніки, аерокосмічних технологій, медичних і біологічних наук. Відомо, що Пакистан навіть придбав кілька дорогих українських систем озброєнь, включно з танками. Пакистан розвиває міцні зв'язки з Україною вже протягом трьох десятиліть, з часів розпаду Радянського Союзу. Ісламабад визнав незалежність України в 1991 році, а дипломатичні відносини між двома державами були встановлені в 1992 році.Україна і Пакистан співпрацюють в галузі освіти та культурного обміну, в області аерокосмічної техніки, аерокосмічних технологій, медичних і біологічних наук. Відомо, що Пакистан навіть придбав кілька дорогих українських систем озброєнь, включно з танками.

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру і має план, як це зробити.

Станом на 10 червня близько 90 країн та організацій, половина з яких є європейськими, підтвердили участь у Глобальному саміті миру.

12 червня Радіо Свобода з'ясувала, що з цих 90 країн 15 раптово відмовились від участі у саміті. LIGA.net надіслала інформаційні запити до МЗС та ОП.

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