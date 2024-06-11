Президент Аргентини передумав і поїде на Саміт миру. До цього були "інші плани" – La Nacion

Аргентинські журналісти пишуть, що з проханням змінити плани до Мілея звернувся Зеленський

Хав'єр Мілей (Фото: ЕРА)

Президент Аргентини Хав'єр Мілей в останній момент передумав і все ж вирішив взяли участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії цими вихідними. Про це повідомляє La Nacion із посиланням на неназваних співрозмовників у резиденції президента.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За даними журналістів, Мілей за кілька годин вирішив змінити план свого маршруту і вилетіти з Італії до Швейцарії для участі у суботу, 15 червня, в саміті, організованому за ініціативою українського лідера Володимира Зеленського.

За словами співрозмовників, президент Аргентини передумав після "конкретного прохання" Зеленського.

За даними видання Clarin, Зеленський надіслав президенту Аргентини спеціальне послання, закликавши бути присутнім принаймні на церемонії відкриття саміту.

7 червня у La Nacion писали, що Мілей не зможе взяти участь у саміті, тому що на цей час у нього є "інші плани".

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру і має план, як це зробити.

Станом на 10 червня близько 90 країн та організацій, половина з яких є європейськими, підтвердили участь у Глобальному саміті миру.

Читайте також: "Не враховані скарги Росії". Чи зможе саміт у Швейцарії наблизити Україну до миру