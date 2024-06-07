Президент Аргентини Мілей не приїде на Саміт миру, у нього інші плани – La Nacion

У лютому в інтерв'ю Financial Times Мілей заявив, що планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України наприкінці 2024 року

Хав'єр Мілей (Фото: ЕРА/Ariel Alejandro Carreras)

Президент Аргентини Хав'єр Мілей не зможе взяти участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії в середині червня, – на цей час у нього є інші плани. Про це повідомляє La Nacion із посиланням на анонімних аргентинських високопосадовців.

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Журналісти нагадали, що на саміт Мілея запрошував український колега Володимир Зеленський. Втім, за словами співрозмовників видання, президент Аргентини вирішив скоротити свою раніше заплановану десятиденну поїздку до Європи.

За даними джерел La Nacion, Мілей вирішив розділити поїздку на дві частини, щоб повернутися до Аргентини у загальнонаціональні свята: 17 червня на Національний день свободи Латинської Америки в пам'ять про смерть генерала Мартіна Мігеля де Гуемеса та 20 червня на День прапора. А Саміт миру відбудеться 15-16 червня.

29 лютого в інтерв'ю Financial Times Мілей заявив, що планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України наприкінці 2024 року.

24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.

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