Президент Аргентины Милей не приедет на Саммит мира, у него другие планы – La Nacion

В феврале в интервью Financial Times Милей заявил, что планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в конце 2024 года

Хавьер Милей (Фото: ЕРА/Ariel Alejandro Carreras)

Президент Аргентины Хавьер Милей не сможет принять участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в середине июня, – на это время у него есть другие планы. Об этом сообщает La Nacion со ссылкой на анонимных аргентинских чиновников.

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Журналисты напомнили, что на саммит Милея приглашал украинский коллега Владимир Зеленский. Впрочем, по словам собеседников издания, президент Аргентины решил сократить свою ранее запланированную десятидневную поездку в Европу.

По данным источников La Nacion, Милей решил разделить поездку на две части, чтобы вернуться в Аргентину на общенациональные праздники: 17 июня на Национальный день свободы Латинской Америки в память о смерти генерала Мартина Мигеля де Гуэмеса и 20 июня на День флага. А Саммит мира состоится 15-16 июня.

29 февраля в интервью Financial Times Милей заявил, что планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в конце 2024 года.

24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на мероприятии в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

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