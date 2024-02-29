Президент Аргентини планує провести саміт на підтримку України

Хав'єр Мілей (Фото: ЕРА/Ariel Arejandro Carreras)

Президент Аргентини Хав'єр Мілей проведе "саміт підтримки Латинської Америки" для України наприкінці 2024 року. Про це він заявив у інтерв'ю Financial Times.

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Журналісти зазначають, що плани Мілея різко відрізняють його від інших регіональних лідерів. Зокрема таких, як бразилець Луїс Інасіу Лула да Сілва та мексиканець Андрес Мануель Лопес Обрадор, котрі дотримуються більш нейтральної позиції щодо війни Росії проти України.

Натомість президент Аргентини заявив, що для нього пріоритетні союзи з "країнами, що захищають свободу", включно зі США, Ізраїлем, який він відвідав на початку цього місяця, і Україною, якій він подарував два військові вертольоти російського виробництва.

Нещодавно Мілей надіслав офіційного листа главам Бразилії, Китаю, Росії, ПАР та Індії з офіційною відмовою країни вступати до альянсу БРІКС.

На президентських виборах наприкінці 2023 року Мілей набрав 55,8% голосів проти 44,2% у міністра економіки Серхіо Масси із лівоцентристського уряду.

Новий президент Аргентини назвав Китай "вбивчим", папу римського Франциска – "брудним лівим", а питання зміни клімату – "соціалістичною містифікацією".

Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив із позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.

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