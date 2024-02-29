Президент Аргентины планирует провести саммит в поддержку Украины

Ожидается, что мероприятие состоится в конце 2024 года

Хавьер Милей (Фото: ЕРА/Ariel Arejandro Carreras)

Президент Аргентины Хавьер Милей проведет "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в конце 2024 года. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

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Журналисты отмечают, что планы Милея резко отличают его от других региональных лидеров. В частности, таких как бразилец Луис Инасиу Лула да Силва и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор, занимающие более нейтральную позицию в отношении войны России против Украины.

Президент Аргентины заявил, что для него приоритетные союзы с "странами, защищающими свободу", включая США, Израилем, который он посетил в начале этого месяца, и Украиной, которой он подарил два военных вертолета российского производства.

Недавно Милей направил официальное письмо главам Бразилии, Китая, России, ЮАР и Индии с официальным отказом страны вступать в альянс БРИКС.

На президентских выборах в конце 2023 года Милей набрал 55,8% голосов против 44,2% у министра экономики Серхио Массы из левоцентристского правительства.

Новый президент Аргентины назвал Китай "убийственным", папу римского Франциска – "грязным левым", а вопрос изменения климата – "социалистической мистификацией".

Политик выступал с заявлениями в поддержку Украины в войне против России и ходил с отметкой в виде украинского флага на костюме.

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