Новий президент Аргентини Мілей розіграв серед людей свою останню депутатську зарплатню

Хав'єр Мілей (Фото: ЕРА/Ariel Arejandro Carreras)

Президент Аргентини Хав'єр Мілей у прямому ефірі в Instagram розіграв серед аргентинців свою останню зарплату, яку він отримав як народний депутат до складання президентської присяги. Про це повідомляє Associated Press.

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Журналісти передають, що Мілей "продемонстрував свій офіс і похвалився своїми атрибутами президента". В ефірі він провів розіграш останньої місячної зарплати на посаді законодавця — 2,1 млн аргентинських песо (близько $2500).

"Це останній розіграш моєї депутатської зарплати, тому що я знайшов собі іншу роботу", — сказав жартома президент Аргентини.

Переможницею стала жінка, на ім'я Вероніка Гомес. Розіграш в офісі президента контролював нотаріус.

Під час своєї депутатської кампанії два роки тому Мілей пообіцяв розіграти свою щомісячну зарплату, щоб відділити себе від "касти" політичного класу, яку він звинувачує в постійних привілеях.

На президентських виборах Мілей набрав 55,8% голосів проти 44,2% у міністра економіки Серхіо Масси із лівоцентристського уряду.

Новий президент Аргентини назвав Китай "вбивчим", папу римського Франциска – "брудним лівим", а питання зміни клімату – "соціалістичною містифікацією".

Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив із позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.

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