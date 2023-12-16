Новый президент Аргентины Милей разыграл среди людей свою последнюю депутатскую зарплату

Хавьер Милей (Фото: ЕРА/Ariel Arejandro Carreras)

Президент Аргентины Хавьер Милей в прямом эфире в Instagram разыграл среди аргентинцев свою последнюю зарплату, которую он получил в качестве народного депутата до принесения президентской присяги. Об этом сообщает Associated Press.

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Журналисты передают, что Милей "продемонстрировал свой офис и похвастался своими атрибутами президента". В эфире он провел розыгрыш последней месячной зарплаты в должности законодателя – 2,1 млн аргентинских песо (около $2500).

"Это последний розыгрыш моей депутатской зарплаты, потому что я нашел себе другую работу", – сказал в шутку президент Аргентины.

Победительницей стала женщина, по имени Вероника Гомес. Розыгрыш в офисе президента контролировал нотариус.

Во время своей депутатской кампании два года назад Милей пообещал разыграть свою ежемесячную зарплату, чтобы отделить себя от "касты" политического класса, обвиняемой в постоянных привилегиях.

На президентских выборах Милей набрал 55,8% голосов против 44,2% у министра экономики Серхио Массы из левоцентристского правительства.

Новый президент Аргентины назвал Китай "убийственным", папу римского Франциска – "грязным левым", а вопрос изменения климата – "социалистической мистификацией".

Политик выступал с заявлениями в поддержку Украины в войне против России и ходил с отметкой в виде украинского флага на костюме.

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