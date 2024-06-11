Президент Аргентины передумал и поедет на Саммит мира. Ранее были другие планы – La Nacion

Аргентинские журналисты пишут, что с просьбой изменить планы к Милею обратился Зеленский

Хавьер Милей (Фото: ЕРА)

Президент Аргентины Хавьер Милей в последний момент передумал и все же решил принять участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в эти выходные. Об этом сообщает La Nacion со ссылкой на неназванных собеседников в резиденции президента.

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По данным журналистов, Милей за несколько часов решил изменить план своего маршрута и вылететь из Италии в Швейцарию для участия в субботу, 15 июня, в саммите, организованном по инициативе украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам собеседников, президент Аргентины передумал после "конкретной просьбы" Зеленского.

По данным издания Clarin, Зеленский направил президенту Аргентины специальное послание, призвав присутствовать по крайней мере на церемонии открытия саммита.

7 июня в La Nacion писали, что Милей не сможет принять участие в саммите, потому что на это время у него есть "другие планы".

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и у нее есть план, как это сделать.

По состоянию на 10 июня около 90 стран и организаций, половина из которых европейские, подтвердили участие в Глобальном саммите мира.

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