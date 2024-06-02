Зеленский: Россия пытается сорвать Саммит мира, ездя по странам и угрожая им
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Россия пытается сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии и в этом ей помогают некоторые страны мира, заявил президент Владимир Зеленский на пленарной сессии в Сингапуре. 

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"Сегодня Россия пытается сорвать Глобальный саммит мира, это правда. У нас есть подтверждение 106 стран мира, и это на высоком уровне, на уровне мировых лидеров, высоких представителей своих государств", – сказал он.

По словам Зеленского, представители России ездят по миру, угрожая странам блокадой пищевой продукции, агропродукции, химической. Также они угрожают тем, что Москва будет демпинговать цены на энергетику, заставляя тем самым лидеров Европы и мира отказаться от участия в Саммите мира, добавил президент.

"Вопрос даже не об оружии, вопрос о поддержке мира. И она [Россия] срывает это, влияя на все регионы. Сегодня есть не очень хорошая информация, скажу вам откровенно, некоторые государства начали помогать России в дипломатическом срыве Саммита мира", – рассказал Зеленский.

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