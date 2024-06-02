Зеленский: Россия пытается сорвать Саммит мира, ездя по странам и угрожая им

Украинский лидер заявил, что подтверждение участия в мероприятии поступило уже от официальных представителей 106 стран мира

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Россия пытается сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии и в этом ей помогают некоторые страны мира, заявил президент Владимир Зеленский на пленарной сессии в Сингапуре.

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"Сегодня Россия пытается сорвать Глобальный саммит мира, это правда. У нас есть подтверждение 106 стран мира, и это на высоком уровне, на уровне мировых лидеров, высоких представителей своих государств", – сказал он.

По словам Зеленского, представители России ездят по миру, угрожая странам блокадой пищевой продукции, агропродукции, химической. Также они угрожают тем, что Москва будет демпинговать цены на энергетику, заставляя тем самым лидеров Европы и мира отказаться от участия в Саммите мира, добавил президент.

"Вопрос даже не об оружии, вопрос о поддержке мира. И она [Россия] срывает это, влияя на все регионы. Сегодня есть не очень хорошая информация, скажу вам откровенно, некоторые государства начали помогать России в дипломатическом срыве Саммита мира", – рассказал Зеленский.

24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

По состоянию на 15 мая 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Саммите мира.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на мероприятии в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

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