Финляндия призвала КНР повлиять на Путина для завершения войны

Александр Стубб заявил, что участие стран Глобального Юга в Глобальном саммите "дает надежду" относительно выхода на путь мира

Александр Стубб (Фото: DENIS BALIBOUSE / EPA)

Китайская Народная Республика может сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом политик отметил во время Глобального саммита мира в Швейцарии, передает финское медиа yle.

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"Я настоятельно призываю Китай, что он мог бы повлиять на [российского диктатора] Путина, положить конец этой войне", – заявил Стубб.

Наряду с КНР финский президент акцентировал на важности участия Глобального Юга в достижении мира.

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Он отметил, что в Саммите мира принимают участие многие представители из Латинской Америки, Африки, Азии и, особенно, Ближнего Востока.

"Это дает надежду, что мы сможем выйти на путь мира, и я считаю важным, чтобы это произошло на условиях Украины", – заявил политик.

Также Стубб обратился к Путину с призывом прекратить войну и отверг так называемую мирную инициативу России.

2 июня Зеленский сообщил, что КНР помогает России сорвать Саммит мира, отговаривая страны участвовать в нем.

5 июня в Пекине прошли политические консультации между Украиной и КНР на уровне заместителей министров иностранных дел: украинская сторона надеялась, что участие страны в саммите могло бы стать поводом для практического вклада в достижение мира.

В конце концов, КНР от участия в мероприятии отказалась.

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