Финляндия призвала КНР повлиять на Путина для завершения войны
Китайская Народная Республика может сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом политик отметил во время Глобального саммита мира в Швейцарии, передает финское медиа yle.
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"Я настоятельно призываю Китай, что он мог бы повлиять на [российского диктатора] Путина, положить конец этой войне", – заявил Стубб.
Наряду с КНР финский президент акцентировал на важности участия Глобального Юга в достижении мира.
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Он отметил, что в Саммите мира принимают участие многие представители из Латинской Америки, Африки, Азии и, особенно, Ближнего Востока.
"Это дает надежду, что мы сможем выйти на путь мира, и я считаю важным, чтобы это произошло на условиях Украины", – заявил политик.
Также Стубб обратился к Путину с призывом прекратить войну и отверг так называемую мирную инициативу России.
- 2 июня Зеленский сообщил, что КНР помогает России сорвать Саммит мира, отговаривая страны участвовать в нем.
- 5 июня в Пекине прошли политические консультации между Украиной и КНР на уровне заместителей министров иностранных дел: украинская сторона надеялась, что участие страны в саммите могло бы стать поводом для практического вклада в достижение мира.
- В конце концов, КНР от участия в мероприятии отказалась.
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