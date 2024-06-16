Президент Владимир Зеленский выступил с заключительным словом по итогам второго пленарного заседания Глобального саммита мира. Он говорил о похищении россиянами украинских детей, об удерживаеміх в плену РФ гражданских и военных, об угрозе для Запорожской атомной электростанции, попытках РФ создать продовольственный кризис и прочем.

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Президент поблагодарил участников мероприятия за поддержку Украины в этих вопросах.

"Я надеюсь, что мы можем достичь результатов так быстро, как это возможно. И именно эти и другие подобные практические шаги по восстановлению безопасности и мира докажут всем в мире, что устав ООН может быть восстановлен до своей полной эффективности", – сказал Зеленский.

Совместное коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и четыре международных организации.

Украина надеялась на участие Китая в саммите, однако представителей КНР все же не было. В США предположили, что никто от Пекина не приехал в Швейцарию, потому что об этом попросил Путин.

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