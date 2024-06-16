Reuters публикует якобы проект коммюнике Саммита мира

ЗАЭС должна быть под контролем Украины, полный обмен пленными и возвращение детей, привлечение "всех сторон" и продовольственная безопасность

Фото: URS FLUEELER / EPA

Британское агентство Reuters публикует, как утверждается, текст проекта совместного коммюнике стран – участников Глобального саммита мира в Швейцарии по состоянию на субботу 15 июня.

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Сразу следует отметить: это не официальный документ. Он должен появиться со временем.

Во-первых, отмечают в тексте, любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, охраняемым и экологически безопасным.

"Украинские атомные электростанции и установки, в частности Запорожская атомная электростанция (она оккупирована. – Ред.), должны работать безопасно и защищенно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением", – говорится в документе.

Также отмечается, что недопустима любая угроза или применение ядерного оружия в войне против Украины.

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Относительно продовольственной безопасности отмечается, что критически важно для нее свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей (все его побережье сейчас оккупировано).

Отмечается, что нападения на торговые корабли в портах и на всем маршруте, а также удары против гражданских портов и портовой инфраструктуры неприемлемы.

В тексте акцентируют также, что все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена, все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все украинские гражданские лица, незаконно удерживаемые, должны быть возвращены в Украину.

В то же время в заявлении от Reuters есть абзац, согласно которому страны – участники саммита считают: "Достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами". Соответственно, подписанты решили "осуществить конкретные шаги в будущем в вышеперечисленных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон".

"Устав ООН, в том числе с принципами уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств, может и служит основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине", – заключают в тексте.

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15 июня глава Офиса президента заявил, что коммюнике саммита уже готово и открыто к подписанию даже для тех стран, которые не приехали на мирную конференцию.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что путь к миру в Украине будет якобы нуждаться в обязательном участии России и в "тяжелых компромиссах" в рамках дорожной карты мира.

Канцлер Германии Шольц заявил, что прекращение огня без переговоров и дорожной карты не завершит российско-украинскую войну, а заморозит ее.

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