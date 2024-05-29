ЦНС: На Запорожской АЭС пребывают чеченские части – в одном из помещений создали тир
Российские оккупанты используют захваченную Запорожскую атомную электростанцию как военную базу для своих бойцов, в частности там находятся чеченские боевики. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
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По данным ЦНС, на Запорожской АЭС в Энергодаре находятся чеченские подразделения Росгвардии Ахмат, которые обустроили на станции базу, а в одном из помещений чеченцы даже создали тир.
Присутствие боевиков и их техники на станции оккупанты объясняют якобы охраной объекта, но на самом деле техника и боевики привлечены к патрулированию города и к репрессиям против украинцев, акцентировали в ЦНС.
2 мая Главное управление разведки Министерства обороны сообщило о том, что российские войска используют захваченную территорию Запорожской АЭС для запусков дронов-камикадзе над ядерными реакторами, а также для тренировок пилотов FPV-дронов.
- Днем 7 апреля российские пропагандисты распространили информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники станции. Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.
- Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к каким-либо провокациям на ЗАЭС, такие имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.
- 9 апреля ГУР сообщило, что Россия с помощью FPV-дронов сымитировала обстрелы ЗАЭС "со стороны Украины".
- 14 апреля Генштаб ВСУ со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия готовится к проведению очередной провокации под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции.
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