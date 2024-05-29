ЦНС: На Запорожской АЭС пребывают чеченские части – в одном из помещений создали тир

Присутствие боевиков и их техники на станции оккупанты объясняют якобы охраной объекта

ЗАЭС (Фото: Энергоатом)

Российские оккупанты используют захваченную Запорожскую атомную электростанцию как военную базу для своих бойцов, в частности там находятся чеченские боевики. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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По данным ЦНС, на Запорожской АЭС в Энергодаре находятся чеченские подразделения Росгвардии Ахмат, которые обустроили на станции базу, а в одном из помещений чеченцы даже создали тир.

Присутствие боевиков и их техники на станции оккупанты объясняют якобы охраной объекта, но на самом деле техника и боевики привлечены к патрулированию города и к репрессиям против украинцев, акцентировали в ЦНС.

2 мая Главное управление разведки Министерства обороны сообщило о том, что российские войска используют захваченную территорию Запорожской АЭС для запусков дронов-камикадзе над ядерными реакторами, а также для тренировок пилотов FPV-дронов.

Днем 7 апреля российские пропагандисты распространили информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники станции. Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к каким-либо провокациям на ЗАЭС, такие имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.

9 апреля ГУР сообщило, что Россия с помощью FPV-дронов сымитировала обстрелы ЗАЭС "со стороны Украины".

14 апреля Генштаб ВСУ со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия готовится к проведению очередной провокации под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции.

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