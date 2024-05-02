Російські війська використовують захоплену територію Запорізької атомної електростанції для запусків дронів-камікадзе над ядерними реакторами, а також для тренувань пілотів FPV-дронів. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони, а також опублікувало відповідне відео.

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Розвідка зазначила, що відео з ворожого FPV-безпілотника, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, яке говорить про постачання дрона окупаційним військам міністерством оборони РФ.

Представник ГУР Андрій Черняк заявив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили безпеки й оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні навколо станції.

Розвідка повідомила, що окупанти обладнали пускові майданчики для своїх дронів біля шостого реактора ЗАЕС.

Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської й Марганецької громад, які зазнають постійних атак, зазначили в ГУР.

Крім того, з літа 2023 року територію захопленої АЕС росіяни почали використовувати для тренувань пілотів FPV-дронів.

"Цим займається так звана школа "арханґєл", яка фінансується головним управлінням генштабу РФ (колишнє "ГРУ")", – додали в розвідці.

Удень 7 квітня російські пропагандисти поширили інформацію про нібито вибух безпілотника на території ЗАЕС. Вони стверджували, що влучання дрона зафіксували поблизу їдальні, там нібито були поранені працівники станції. Згодом МАГАТЕ підтвердило інформацію.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до будь-яких провокацій на ЗАЕС, такі імітаційні удари Росії по території станції є постійною практикою російських загарбників.

9 квітня ГУР повідомило, що Росія за допомогою FPV-дронів зімітувала обстріли ЗАЕС "з боку України".

14 квітня Генштаб ЗСУ з посиланням на дані розвідки повідомив, що Росія готується до проведення чергової провокації під фальшивим прапором на Запорізькій атомній електростанції.

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