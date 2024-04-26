Зеленський: Радіація не бачить кордонів – світ має тиснути на РФ, щоб забезпечити звільнення ЗАЕС
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський у річницю катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, яка трапилася 26 квітня 1986 року, закликав світ чинити тиск на Росію, щоб забезпечити звільнення Запорізької АЕС від окупантів.

Зеленський заявив, що Росія тримає у заручниках ЗАЕС уже 785 днів і відповідальність усього світу – чинити тиск на ворога, щоб забезпечити звільнення атомної електростанції та повернення під повний контроль України, а також захист усіх українських ядерних об'єктів від російських ударів.

Це, за словами президента, єдиний спосіб запобігти новим радіаційним катастрофам, якими постійно погрожує присутність російських окупантів на ЗАЕС.

Він також нагадав і про окупацію РФ Чорнобильської АЕС у 2022 році, коли впродовж 35 днів російські солдати грабували лабораторії, захопивши охорону, знущалися з персоналу, а також використовували станцію для проведення подальших військових операцій.

36-ті роковини Чорнобильської катастрофи, 2022 рік (Фото: EPA)
36-ті роковини Чорнобильської катастрофи, 2022 рік (Фото: EPA)

Зеленський наголосив, що радіація не бачить кордонів і національних прапорів.

"Чорнобильська катастрофа продемонструвала, наскільки швидко можуть виникнути смертельні загрози. Десятки тисяч людей ціною власного здоров'я та життя пом'якшили Чорнобильську катастрофу, ліквідувавши її жахливі наслідки у 1986 році й у наступні роки", – додав він.

Окупована Запорізька АЕС, 2023 рік (Фото: EPA)
Окупована Запорізька АЕС, 2023 рік (Фото: EPA)
ДОВІДКА.
Чорнобильська катастрофа. Вночі 26 квітня 1986 року під час випробувань ядерного реактора на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух. Почалася масштабна пожежа, а реактор з ядерним паливом було повністю зруйновано.

Внаслідок аварії у повітря піднялася хмара радіоактивних речовин, яка накрила значні території України, Білорусі, а також частину Росії та країн Європи. Близько 5 млн га земель стали непридатними для сільськогосподарських робіт після аварії.

Навколо ЧАЕС було створено 30-кілометрову зону відчуження.У 1986 році над будівлею 4 блоку ЧАЕС було зведено захисний "саркофаг", а у 2015 році ввели в експлуатацію нову арку "Укриття-2".

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  • Удень 7 квітня російські пропагандисти поширили інформацію про нібито вибух безпілотника на території ЗАЕС. Вони стверджували, що влучання дрона зафіксували поблизу їдальні, там нібито були поранені працівники станції. Згодом МАГАТЕ підтвердило інформацію.
  • Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до будь-яких провокацій на ЗАЕС, такі імітаційні удари Росії по території станції є постійною практикою російських загарбників.
  • 9 квітня ГУР повідомило, що Росія за допомогою FPV-дронів зімітувала обстріли ЗАЕС "з боку України".
  • 14 квітня Генштаб ЗСУ з посиланням на дані розвідки повідомив, що Росія готується до проведення чергової провокації під фальшивим прапором на Запорізькій атомній електростанції.

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