Зеленський: Радіація не бачить кордонів – світ має тиснути на РФ, щоб забезпечити звільнення ЗАЕС

Зеленський заявив, що Росія тримає у заручниках ЗАЕС уже 785 днів і відповідальність усього світу – чинити тиск на РФ

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський у річницю катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, яка трапилася 26 квітня 1986 року, закликав світ чинити тиск на Росію, щоб забезпечити звільнення Запорізької АЕС від окупантів.

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Зеленський заявив, що Росія тримає у заручниках ЗАЕС уже 785 днів і відповідальність усього світу – чинити тиск на ворога, щоб забезпечити звільнення атомної електростанції та повернення під повний контроль України, а також захист усіх українських ядерних об'єктів від російських ударів.

Це, за словами президента, єдиний спосіб запобігти новим радіаційним катастрофам, якими постійно погрожує присутність російських окупантів на ЗАЕС.

Він також нагадав і про окупацію РФ Чорнобильської АЕС у 2022 році, коли впродовж 35 днів російські солдати грабували лабораторії, захопивши охорону, знущалися з персоналу, а також використовували станцію для проведення подальших військових операцій.

36-ті роковини Чорнобильської катастрофи, 2022 рік (Фото: EPA)

Зеленський наголосив, що радіація не бачить кордонів і національних прапорів.

"Чорнобильська катастрофа продемонструвала, наскільки швидко можуть виникнути смертельні загрози. Десятки тисяч людей ціною власного здоров'я та життя пом'якшили Чорнобильську катастрофу, ліквідувавши її жахливі наслідки у 1986 році й у наступні роки", – додав він.

Окупована Запорізька АЕС, 2023 рік (Фото: EPA)

Radiation sees no borders or national flags. The Chornobyl disaster demonstrated how rapidly deadly threats can emerge. Tens of thousands of people mitigated the Chornobyl disaster at the cost of their own health and lives, eliminating its terrible consequences in 1986 and the… pic.twitter.com/ezclAdytag — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2024

ДОВІДКА. Чорнобильська катастрофа. Вночі 26 квітня 1986 року під час випробувань ядерного реактора на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух. Почалася масштабна пожежа, а реактор з ядерним паливом було повністю зруйновано.



Внаслідок аварії у повітря піднялася хмара радіоактивних речовин, яка накрила значні території України, Білорусі, а також частину Росії та країн Європи. Близько 5 млн га земель стали непридатними для сільськогосподарських робіт після аварії.



Навколо ЧАЕС було створено 30-кілометрову зону відчуження.У 1986 році над будівлею 4 блоку ЧАЕС було зведено захисний "саркофаг", а у 2015 році ввели в експлуатацію нову арку "Укриття-2". Чорнобильська катастрофа. Вночі 26 квітня 1986 року під час випробувань ядерного реактора на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух. Почалася масштабна пожежа, а реактор з ядерним паливом було повністю зруйновано.Внаслідок аварії у повітря піднялася хмара радіоактивних речовин, яка накрила значні території України, Білорусі, а також частину Росії та країн Європи. Близько 5 млн га земель стали непридатними для сільськогосподарських робіт після аварії.Навколо ЧАЕС було створено 30-кілометрову зону відчуження.У 1986 році над будівлею 4 блоку ЧАЕС було зведено захисний "саркофаг", а у 2015 році ввели в експлуатацію нову арку "Укриття-2".

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Удень 7 квітня російські пропагандисти поширили інформацію про нібито вибух безпілотника на території ЗАЕС. Вони стверджували, що влучання дрона зафіксували поблизу їдальні, там нібито були поранені працівники станції. Згодом МАГАТЕ підтвердило інформацію.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до будь-яких провокацій на ЗАЕС, такі імітаційні удари Росії по території станції є постійною практикою російських загарбників.

9 квітня ГУР повідомило, що Росія за допомогою FPV-дронів зімітувала обстріли ЗАЕС "з боку України".

14 квітня Генштаб ЗСУ з посиланням на дані розвідки повідомив, що Росія готується до проведення чергової провокації під фальшивим прапором на Запорізькій атомній електростанції.

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