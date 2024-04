Зеленський: Радіація не бачить кордонів – світ має тиснути на РФ, щоб забезпечити звільнення ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський у річницю катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, яка трапилася 26 квітня 1986 року, закликав світ чинити тиск на Росію, щоб забезпечити звільнення Запорізької АЕС від окупантів.

Зеленський заявив, що Росія тримає у заручниках ЗАЕС уже 785 днів і відповідальність усього світу – чинити тиск на ворога, щоб забезпечити звільнення атомної електростанції та повернення під повний контроль України, а також захист усіх українських ядерних об'єктів від російських ударів.

Це, за словами президента, єдиний спосіб запобігти новим радіаційним катастрофам, якими постійно погрожує присутність російських окупантів на ЗАЕС.

Він також нагадав і про окупацію РФ Чорнобильської АЕС у 2022 році, коли впродовж 35 днів російські солдати грабували лабораторії, захопивши охорону, знущалися з персоналу, а також використовували станцію для проведення подальших військових операцій.

Зеленський наголосив, що радіація не бачить кордонів і національних прапорів.

"Чорнобильська катастрофа продемонструвала, наскільки швидко можуть виникнути смертельні загрози. Десятки тисяч людей ціною власного здоров'я та життя пом'якшили Чорнобильську катастрофу, ліквідувавши її жахливі наслідки у 1986 році й у наступні роки", – додав він.

Radiation sees no borders or national flags. The Chornobyl disaster demonstrated how rapidly deadly threats can emerge. Tens of thousands of people mitigated the Chornobyl disaster at the cost of their own health and lives, eliminating its terrible consequences in 1986 and the…