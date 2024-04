Зеленский: Радиация не видит границ – мир должен давить на РФ, чтобы освободить ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский в годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 26 апреля 1986 года, призвал мир оказывать давление на Россию, чтобы обеспечить освобождение Запорожской АЭС от оккупантов.

Зеленский заявил, что Россия держит в заложниках ЗАЭС уже 785 дней и ответственность всего мира – оказать давление на врага, чтобы обеспечить освобождение атомной электростанции и возвращение под полный контроль Украины, а также защиту всех украинских ядерных объектов от российских ударов.

Это, по словам президента, единственный способ предотвратить новые радиационные катастрофы, которыми постоянно угрожает присутствие российских оккупантов на ЗАЭС.

Он также напомнил и об оккупации РФ Чернобыльской АЭС в 2022 году, когда в течение 35 дней российские солдаты грабили лаборатории, захватив охрану, издевались над персоналом, а также использовали станцию для проведения дальнейших военных операций.

Зеленский отметил, что радиация не видит границ и национальных флагов.

"Чернобыльская катастрофа продемонстрировала, насколько быстро могут возникнуть смертельные угрозы. Десятки тысяч людей ценой собственного здоровья и жизни смягчили Чернобыльскую катастрофу, ликвидировав ее ужасные последствия в 1986 году и в последующие годы", – добавил он.

Radiation sees no borders or national flags. The Chornobyl disaster demonstrated how rapidly deadly threats can emerge. Tens of thousands of people mitigated the Chornobyl disaster at the cost of their own health and lives, eliminating its terrible consequences in 1986 and the…