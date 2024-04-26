Зеленский: Радиация не видит границ – мир должен давить на РФ, чтобы освободить ЗАЭС

Зеленский заявил, что Россия держит в заложниках ЗАЭС уже 785 дней и ответственность всего мира – оказать давление на РФ

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский в годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 26 апреля 1986 года, призвал мир оказывать давление на Россию, чтобы обеспечить освобождение Запорожской АЭС от оккупантов.

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Зеленский заявил, что Россия держит в заложниках ЗАЭС уже 785 дней и ответственность всего мира – оказать давление на врага, чтобы обеспечить освобождение атомной электростанции и возвращение под полный контроль Украины, а также защиту всех украинских ядерных объектов от российских ударов.

Это, по словам президента, единственный способ предотвратить новые радиационные катастрофы, которыми постоянно угрожает присутствие российских оккупантов на ЗАЭС.

Он также напомнил и об оккупации РФ Чернобыльской АЭС в 2022 году, когда в течение 35 дней российские солдаты грабили лаборатории, захватив охрану, издевались над персоналом, а также использовали станцию для проведения дальнейших военных операций.

36-я годовщина Чернобыльской катастрофы, 2022 год (Фото: EPA)

Зеленский отметил, что радиация не видит границ и национальных флагов.

"Чернобыльская катастрофа продемонстрировала, насколько быстро могут возникнуть смертельные угрозы. Десятки тысяч людей ценой собственного здоровья и жизни смягчили Чернобыльскую катастрофу, ликвидировав ее ужасные последствия в 1986 году и в последующие годы", – добавил он.

Оккупированная Запорожская АЭС, 2023 год (Фото: EPA)

Radiation sees no borders or national flags. The Chornobyl disaster demonstrated how rapidly deadly threats can emerge. Tens of thousands of people mitigated the Chornobyl disaster at the cost of their own health and lives, eliminating its terrible consequences in 1986 and the… pic.twitter.com/ezclAdytag — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2024

СПРАВКА. Чернобыльская катастрофа. Ночью 26 апреля 1986 года во время испытаний ядерного реактора на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Начался масштабный пожар, а реактор с ядерным топливом был полностью разрушен.



В результате аварии в воздух поднялось облако радиоактивных веществ, которое накрыло значительные территории Украины, Беларуси, а также часть России и стран Европы. Около 5 млн га земель стали непригодными для сельскохозяйственных работ после аварии.



Вокруг ЧАЭС была создана 30-километровая зона отчуждения. 1986 году над зданием 4 блока ЧАЭС был возведен защитный "саркофаг", а в 2015 году ввели в эксплуатацию новую арку "Укрытие-2". Чернобыльская катастрофа. Ночью 26 апреля 1986 года во время испытаний ядерного реактора на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Начался масштабный пожар, а реактор с ядерным топливом был полностью разрушен.В результате аварии в воздух поднялось облако радиоактивных веществ, которое накрыло значительные территории Украины, Беларуси, а также часть России и стран Европы. Около 5 млн га земель стали непригодными для сельскохозяйственных работ после аварии.Вокруг ЧАЭС была создана 30-километровая зона отчуждения. 1986 году над зданием 4 блока ЧАЭС был возведен защитный "саркофаг", а в 2015 году ввели в эксплуатацию новую арку "Укрытие-2".

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Днем 7 апреля российские пропагандисты распространили информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники станции. Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к каким-либо провокациям на ЗАЭС, такие имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.

9 апреля ГУР сообщило, что Россия с помощью FPV-дронов сымитировала обстрелы ЗАЭС "со стороны Украины".

14 апреля Генштаб ВСУ со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия готовится к проведению очередной провокации под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции.

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