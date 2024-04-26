Зеленский: Радиация не видит границ – мир должен давить на РФ, чтобы освободить ЗАЭС
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский в годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 26 апреля 1986 года, призвал мир оказывать давление на Россию, чтобы обеспечить освобождение Запорожской АЭС от оккупантов.

Зеленский заявил, что Россия держит в заложниках ЗАЭС уже 785 дней и ответственность всего мира – оказать давление на врага, чтобы обеспечить освобождение атомной электростанции и возвращение под полный контроль Украины, а также защиту всех украинских ядерных объектов от российских ударов.

Это, по словам президента, единственный способ предотвратить новые радиационные катастрофы, которыми постоянно угрожает присутствие российских оккупантов на ЗАЭС.

Он также напомнил и об оккупации РФ Чернобыльской АЭС в 2022 году, когда в течение 35 дней российские солдаты грабили лаборатории, захватив охрану, издевались над персоналом, а также использовали станцию для проведения дальнейших военных операций.

36-ті роковини Чорнобильської катастрофи, 2022 рік (Фото: EPA)
36-я годовщина Чернобыльской катастрофы, 2022 год (Фото: EPA)

Зеленский отметил, что радиация не видит границ и национальных флагов.

"Чернобыльская катастрофа продемонстрировала, насколько быстро могут возникнуть смертельные угрозы. Десятки тысяч людей ценой собственного здоровья и жизни смягчили Чернобыльскую катастрофу, ликвидировав ее ужасные последствия в 1986 году и в последующие годы", – добавил он.

Окупована Запорізька АЕС, 2023 рік (Фото: EPA)
Оккупированная Запорожская АЭС, 2023 год (Фото: EPA)
СПРАВКА.
Чернобыльская катастрофа. Ночью 26 апреля 1986 года во время испытаний ядерного реактора на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Начался масштабный пожар, а реактор с ядерным топливом был полностью разрушен.

В результате аварии в воздух поднялось облако радиоактивных веществ, которое накрыло значительные территории Украины, Беларуси, а также часть России и стран Европы. Около 5 млн га земель стали непригодными для сельскохозяйственных работ после аварии.

Вокруг ЧАЭС была создана 30-километровая зона отчуждения. 1986 году над зданием 4 блока ЧАЭС был возведен защитный "саркофаг", а в 2015 году ввели в эксплуатацию новую арку "Укрытие-2".

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  • Днем 7 апреля российские пропагандисты распространили информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники станции. Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.
  • Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к каким-либо провокациям на ЗАЭС, такие имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.
  • 9 апреля ГУР сообщило, что Россия с помощью FPV-дронов сымитировала обстрелы ЗАЭС "со стороны Украины".
  • 14 апреля Генштаб ВСУ со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия готовится к проведению очередной провокации под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции.

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