МАГАТЭ заявило об атаке беспилотников по учебному центру Запорожской атомной станции
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о дроновой атаке на учебный центр Запорожской атомной станции, который находится рядом с ЗАЭС.
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"МАГАТЭ сообщили в ЗАЭС (Возможно, речь идет о незаконной российской администрации станции. – Ред.) о сегодняшней атаке беспилотников на прилегающий к площадке учебный центр станции", – написало международное агентство.
Сообщение о взрыве согласовывается с наблюдениями группы МАГАТЭ, отметило ведомство.
Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что на этот раз прямой угрозы ядерной безопасности нет, но этот инцидент "вновь подчеркивает чрезвычайно серьезную ситуацию".
- Днем 7 апреля российские пропагандисты распространили информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники станции. Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.
- Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к каким-либо провокациям на ЗАЭС, такие имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.
- Гендиректор МАГАТЭ заявил о минимум трех попаданиях в защитную оболочку реактора Запорожской атомной электростанции.
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