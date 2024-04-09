МАГАТЭ заявило об атаке беспилотников по учебному центру Запорожской атомной станции

Прямой угрозы ядерной безопасности нет, но этот инцидент "вновь подчеркивает чрезвычайно серьезную ситуацию", отмечает гендиректор агентства

Запорожская АЭС (Фото: Facebook станции)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о дроновой атаке на учебный центр Запорожской атомной станции, который находится рядом с ЗАЭС.

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"МАГАТЭ сообщили в ЗАЭС (Возможно, речь идет о незаконной российской администрации станции. – Ред.) о сегодняшней атаке беспилотников на прилегающий к площадке учебный центр станции", – написало международное агентство.

Сообщение о взрыве согласовывается с наблюдениями группы МАГАТЭ, отметило ведомство.

Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что на этот раз прямой угрозы ядерной безопасности нет, но этот инцидент "вновь подчеркивает чрезвычайно серьезную ситуацию".

Днем 7 апреля российские пропагандисты распространили информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники станции. Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к каким-либо провокациям на ЗАЭС, такие имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.

Гендиректор МАГАТЭ заявил о минимум трех попаданиях в защитную оболочку реактора Запорожской атомной электростанции.

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