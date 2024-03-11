Буданов: Росія будь-коли може влаштувати ядерну катастрофу зі зворотним відліком на ЗАЕС

Буданов заявив, що у своїх доповідях росіяни пишуть, що локалізувати місце аварії Україні буде неможливо

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія здатна влаштувати ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції будь-якої миті. Про це він повідомив у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму".

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За його словами, росіяни замінували охолоджувач та інші об'єкти на території Запорізької АЕС, щоб підготувати її до руйнування та викиду радіоактивних матеріалів.

Він зазначив, що окупанти технічно створили умови, за яких можуть влаштувати контрольовану катастрофу будь-якої миті зі зворотним відліком від 10 годин до 14 діб.

Буданов заявив, що у своїх доповідях загарбники пишуть, що локалізувати місце аварії Україні буде неможливо, а розкид радіоактивних матеріалів триватиме стільки, скільки завантажено на цей момент.

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