Буданов: Россия когда угодно может устроить ядерную катастрофу с обратным отсчетом на ЗАЭС
Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия способна устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции в любой момент. Об этом он сообщил в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма".

По его словам, россияне заминировали охладитель и другие объекты на территории Запорожской АЭС, чтобы подготовить ее к разрушению и выбросу радиоактивных материалов. 

Он отметил, что оккупанты технически создали условия, при которых могут устроить контролируемую катастрофу в любой момент с обратным отсчетом от 10 часов до 14 суток. 

Буданов заявил, что в своих докладах захватчики пишут, что локализовать место аварии Украине будет невозможно, а разброс радиоактивных материалов будет продолжаться столько, сколько загружено на данный момент. 

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