Буданов: Россия когда угодно может устроить ядерную катастрофу с обратным отсчетом на ЗАЭС
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия способна устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции в любой момент. Об этом он сообщил в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма".
По его словам, россияне заминировали охладитель и другие объекты на территории Запорожской АЭС, чтобы подготовить ее к разрушению и выбросу радиоактивных материалов.
Он отметил, что оккупанты технически создали условия, при которых могут устроить контролируемую катастрофу в любой момент с обратным отсчетом от 10 часов до 14 суток.
Буданов заявил, что в своих докладах захватчики пишут, что локализовать место аварии Украине будет невозможно, а разброс радиоактивных материалов будет продолжаться столько, сколько загружено на данный момент.
- В августе 2023 года глава Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков сказал, что Украина хотела бы от МАГАТЭ более критической позиции относительно того, что делают российские оккупанты на ЗАЭС.
- 29 сентября генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию по немедленному возвращению ЗАЭС под полный контроль Украины.
- В октябре президент Украины Владимир Зеленский пообещал не обстреливать Запорожскую АЭС, сказал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
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