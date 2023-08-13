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Украинский регулятор пожаловался на МАГАТЭ: Хотелось бы более критической позиции по ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 10:38
Украинский регулятор пожаловался на МАГАТЭ: Хотелось бы более критической позиции по ЗАЭС - Фото
Фото: МАГАТЭ

Украина хотела бы от МАГАТЭ более критической позиции относительно того, что делают российские оккупанты на Запорожской атомной электростанции. Об этом сказал исполняющий обязанности главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков в эфире единого телемарафона в воскресенье.

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По его словам, Россия открыто превратила станцию в военную базу и сознательно нарушает требования украинского регулятора.

"Это все происходит на глазах МАГАТЭ, постоянно находящегося на станции. Мы бы хотели, чтобы была оценка МАГАТЭ этих противоправных действий, которые вредят безопасности, и желали бы более критической позиции МАГАТЭ по меньшей мере", – сказал Кориков.

Он напомнил, что всего несколько дней назад на станции из-за действий оккупантов произошел инцидент, который привел к нарушению системы безопасности на энергоблоке №4.

"Нарушена целостность одного из барьеров на пути распространения радиации в окружающую среду. Первый контур – вода, омывающая ядерное топливо. Она появилась во втором контуре, который должен идти на производство электричества в турбогенераторе", – пояснил Кориков.

Из-за разгерметизации энергоблок №4 пришлось останавливать, а вместо этого – в нарушение требований Украины – российские оккупанты перевели энергоблок №6 в состояние "горячий останов".

В горячем состоянии энергоблок не производит электроэнергию, а берет ее из энергосистемы Украины. От нее работают насосы, которые греют воду в первом контуре. Так производится пара, которая затем используется для собственных нужд ЗАЭС.

Андрей Водяный
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ГосатомрегулированиезаэсМАГАТЭолег кориков
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