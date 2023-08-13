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Український регулятор поскаржився на МАГАТЕ: Хотілося б критичнішої позиції щодо ЗАЕС

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 10:38
Український регулятор поскаржився на МАГАТЕ: Хотілося б критичнішої позиції щодо ЗАЕС - Фото
Фото: МАГАТЕ

Україна хотіла б від МАГАТЕ більш критичної позиції щодо того, що роблять російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції. Про це сказав виконувач обов’язків голови Державної інспекції ядерного регулювання України, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков в ефірі єдиного телемарафону в неділю.

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За його словами, Росія відкрито перетворила станцію на військову базу і свідомо порушує вимоги українського регулятора.

"Це все відбувається на очах МАГАТЕ, яке постійно перебуває на станції. Ми б хотіли, щоб була оцінка МАГАТЕ цих протиправних дій, які шкодять безпеці, і бажали б більш критичної позиції МАГАТЕ щонайменше", – сказав Коріков.

Він нагадав, що лише кілька днів тому на станції через дії окупантів стався інцидент, який призвів до порушення системи безпеки на енергоблоці №4.

"Порушена цілісність одного з бар'єрів на шляху розповсюдження радіації в навколишнє середовище. Перший контур – вода, яка омиває ядерне паливо. Вона з'явилася в другому контурі, який має йти на виробництво електрики в турбогенераторі", – пояснив Коріков.

Через розгерметизацію енергоблок №4 довелося зупиняти, а замість цього – в порушення вимог України – російські окупанти перевели енергоблок №6 у стан "гарячий зупин".

У гарячому стані енергоблок не виробляє електроенергію, а бере її з енергосистеми України. Від неї працюють насоси, які гріють воду в першому контурі. Так виробляється пара, яка потім використовується для власних потреб ЗАЕС.

Андрій Водяний
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