МАГАТЕ пише, що на території окупованої Запорізької АЕС вибухнув дрон

Як повідомили експертам МАГАТЕ на ЗАЕС, сьогодні на об'єкті вибухнув дрон. Така детонація узгоджується зі спостереженнями МАГАТЕ

ЗАЕС (Фото: Facebook)

Російські пропагандисти заявили, що на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції вибухнув безпілотник. Згодом це підтвердили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

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"ЗАЕС поінформувала експертів МАГАТЕ про те, що на території станції сьогодні здетонував дрон. Таку детонацію спостерігали й ми", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Російські загарбники звинуватили в інциденті Україну. Вони стверджують, що влучання дрона зафіксували поблизу їдальні, там нібито поранені працівники ЗАЕС.

Ще один дрон начебто влучив біля вантажного порту станції.

Для "підтвердження" пропагандисти опублікували фото уламків дрона.

Фото: російські Telegram-канали

Росіяни довго не допускали спостерігачів МАГАТЕ до реакторів, а 19 січня МАГАТЕ повідомило, що російська армія знову встановила протипіхотні міни у буферній зоні електростанції.

Крім того, нещодавно ЗАЕС на кілька годин втратила резервне енергопостачання реакторних блоків.

Головними проблемами станції Гроссі наразі назвав брак персоналу та неякісне ядерне паливо.

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