Ситуація на ЗАЕС: експерти МАГАТЕ розповіли про обстріли з території поблизу станції

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на Запорізькій АЕС, протягом останнього тижня чули вибухи на різній відстані від станції

ЗАЕС (Фото: Facebook)

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі заявив, що експерти організації, перебуваючи на Запорізькій АЕС, чули вибухи на різній відстані від станції.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Поки що нам вдалося стабілізувати ситуацію, але, як ми знову побачили минулого тижня, ядерна безпека в Україні залишається надзвичайно вразливою. Ми не можемо дозволити собі послабити пильність ні на секунду", — зазначив Гроссі.

За словами експертів, вибухи були щодня протягом останнього тижня на різній відстані від станції.

У заяві гендиректора йдеться про те, що, ймовірно, кілька разів звуки лунали поблизу станцій, вірогідно, від вихідного артилерійського вогню.

Вночі 22 та 27 березня, за словами інспекторів організації, поблизу станції було чути стрільбу зі стрілецької зброї. Крім того, на станції спрацював сигнал повітряної тривоги.

"Вчора на об'єкті спрацювала повітряна тривога, через що запланований візит групи МАГАТЕ на встановлення сухого відпрацьованого палива ЗАЕС було відкладено до пізнішого вечора того самого дня", – заявив гендиректор МАГАТЕ.

Росіяни довго не допускали спостерігачів МАГАТЕ до реакторів, а 19 січня МАГАТЕ повідомило, що російська армія знову встановила протипіхотні міни у буферній зоні електростанції.

Крім того, нещодавно ЗАЕС на кілька годин втратила резервне енергопостачання реакторних блоків.

Головними проблемами станції Гроссі наразі назвав брак персоналу та неякісне ядерне паливо.

Читайте також: Директор МАГАТЕ відвідав окуповану РФ Запорізьку АЕС: фото, відео