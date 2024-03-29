Ситуация на ЗАЭС: эксперты МАГАТЭ рассказали об обстрелах с территории вблизи станции

Находящиеся на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ в течение последней недели слышали взрывы на разном расстоянии от станции

ЗАЭС (Фото: Facebook)

Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации, находясь на Запорожской АЭС, слышали взрывы на разном расстоянии от станции.

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"Пока нам удалось стабилизировать ситуацию, но, как мы снова увидели на прошлой неделе, ядерная безопасность в Украине остается чрезвычайно уязвимой. Мы не можем позволить себе ослабить бдительность ни на секунду", – отметил Гросси.

По словам экспертов, взрывы были ежедневно в течение последней недели на разном расстоянии от станции.

В заявлении гендиректора говорится о том, что, вероятно, несколько раз звуки доносились вблизи станций, возможно, от исходящего артиллерийского огня.

Ночью 22 и 27 марта, по словам инспекторов организации, вблизи станции была слышна стрельба из стрелкового оружия. Кроме того, на станции сработал сигнал воздушной тревоги.

"Вчера на объекте сработала воздушная тревога, из-за чего запланированный визит группы МАГАТЭ на установку сухого отработанного топлива ЗАЭС был отложен до более позднего вечера того же дня", – заявил гендиректор МАГАТЭ.

Россияне долго не допускали наблюдателей МАГАТЭ к реакторам, а 19 января МАГАТЭ сообщило, что российская армия вновь установила противопехотные мины в буферной зоне электростанции.

Кроме того, недавно ЗАЭС на несколько часов потеряла резервное энергоснабжение реакторных блоков.

Главными проблемами станции Гросси назвал нехватку персонала и некачественное ядерное топливо.

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