Ситуация на ЗАЭС: эксперты МАГАТЭ рассказали об обстрелах с территории вблизи станции
Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации, находясь на Запорожской АЭС, слышали взрывы на разном расстоянии от станции.
"Пока нам удалось стабилизировать ситуацию, но, как мы снова увидели на прошлой неделе, ядерная безопасность в Украине остается чрезвычайно уязвимой. Мы не можем позволить себе ослабить бдительность ни на секунду", – отметил Гросси.
По словам экспертов, взрывы были ежедневно в течение последней недели на разном расстоянии от станции.
В заявлении гендиректора говорится о том, что, вероятно, несколько раз звуки доносились вблизи станций, возможно, от исходящего артиллерийского огня.
Ночью 22 и 27 марта, по словам инспекторов организации, вблизи станции была слышна стрельба из стрелкового оружия. Кроме того, на станции сработал сигнал воздушной тревоги.
"Вчера на объекте сработала воздушная тревога, из-за чего запланированный визит группы МАГАТЭ на установку сухого отработанного топлива ЗАЭС был отложен до более позднего вечера того же дня", – заявил гендиректор МАГАТЭ.
- Россияне долго не допускали наблюдателей МАГАТЭ к реакторам, а 19 января МАГАТЭ сообщило, что российская армия вновь установила противопехотные мины в буферной зоне электростанции.
- Кроме того, недавно ЗАЭС на несколько часов потеряла резервное энергоснабжение реакторных блоков.
- Главными проблемами станции Гросси назвал нехватку персонала и некачественное ядерное топливо.
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