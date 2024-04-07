МАГАТЭ пишет, что на территории оккупированной Запорожской АЭС взорвался дрон

Как сообщили экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС, сегодня на объекте взорвался дрон. Такая детонация согласуется с наблюдениями МАГАТЭ

ЗАЭС (Фото: Facebook)

Российские пропагандисты заявили, что на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции взорвался беспилотник. Впоследствии это подтвердили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

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"ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что на территории станции сегодня сдетонировал дрон. Такую детонацию наблюдали и мы", – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Российские захватчики обвинили в инциденте Украину. Они утверждают, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники ЗАЭС.

Еще один дрон якобы попал возле грузового порта станции.

Для "подтверждения" пропагандисты опубликовали фото обломков дрона.

Фото: российские Telegram-каналы

Россияне долго не допускали наблюдателей МАГАТЭ к реакторам, а 19 января МАГАТЭ сообщило, что российская армия вновь установила противопехотные мины в буферной зоне электростанции.

Кроме того, недавно ЗАЭС на несколько часов потеряла резервное энергоснабжение реакторных блоков.

Главными проблемами станции Гросси назвал нехватку персонала и некачественное ядерное топливо.

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