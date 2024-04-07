Вибух дрона на Запорізькій АЕС. У Буданова заявили: Імітаційні удари Росії, не вперше

Андрій Юсов зазначив, що Україна не причетна до будь-яких збройних провокацій на об'єкті

ЗАЕС (Фото: Енергоатом)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував вибух безпілотника на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. За його словами, такі імітаційні удари Росії по території станції є постійною практикою російських загарбників.

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Юсов зазначив, що Україна не причетна до будь-яких збройних провокацій на ЗАЕС.

"Удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів", – заявив представник ГУР.

Вдень 7 квітня російські пропагандисти поширили інформацію про нібито вибух безпілотника на території ЗАЕС. Вони стверджували, що влучання дрона зафіксували поблизу їдальні, там нібито були поранені працівники станції.

Згодом МАГАТЕ підтвердило інформацію.

Росіяни довго не допускали спостерігачів МАГАТЕ до реакторів, а 19 січня МАГАТЕ повідомило, що російська армія знову встановила протипіхотні міни у буферній зоні електростанції.

Крім того, нещодавно ЗАЕС на кілька годин втратила резервне енергопостачання реакторних блоків.

Головними проблемами станції Гроссі наразі назвав брак персоналу та неякісне ядерне паливо.

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