Взрыв дрона на Запорожской АЭС. У Буданова заявили: Имитационные удары России, не впервые

Андрей Юсов отметил, что Украина не причастна к каким-либо вооруженным провокациям на объекте

ЗАЭС (Фото: Энергоатом)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал взрыв беспилотника на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. По его словам, подобные имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Юсов отметил, что Украина не причастна к каким-либо вооруженным провокациям на ЗАЭС.

"Удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже известной и постоянной преступной практикой оккупантов", – заявил представитель ГУР.

Днем 7 апреля российские пропагандисты опубликовали информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы были ранены работники станции.

Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.

Россияне долго не допускали наблюдателей МАГАТЭ в реакторы, а 19 января МАГАТЭ сообщило, что российская армия вновь установила противопехотные мины в буферной зоне электростанции.

Кроме того, недавно ЗАЭС на несколько часов потеряла резервное энергоснабжение реакторных блоков.

Главными проблемами станции Гросси назвал нехватку персонала и некачественное ядерное топливо.

Читайте также: Ситуация на ЗАЭС: эксперты МАГАТЭ рассказали об обстрелах с территории возле станции