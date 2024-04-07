МАГАТЕ заявило про щонайменше три влучання у захисну оболонку реактора Запорізької АЕС

Рафаель Гроссі закликав "військових, які приймають рішення", утриматися від будь-яких дій, що порушують базові принципи захисту ядерних об'єктів

Рафаель Гроссі (Фото: ЕРА/Christian Bruna)

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про щонайменше три влучання у захисну оболонку реактора Запорізької атомної електростанції вдень 7 квітня. Відповідний допис він опублікував у X.

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"Сьогодні, вперше з листопада 2022 року і після того, як я виклав п'ять основних принципів уникнення серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, ISAMZ [місія підтримки та сприяння МАГАТЕ у Запорізькій області] підтвердив, що відбулося щонайменше три прямих влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС", – йдеться у повідомленні.

Гроссі закликав "військових, які приймають рішення", утриматися від будь-яких дій, що порушують базові принципи захисту ядерних об'єктів.

"Пошкодження на шостому енергоблоці не поставили під загрозу ядерну безпеку, але це серйозний інцидент, який може призвести до порушення цілісності системи захисної оболонки реактора", – написало своєю чергою МАГАТЕ.

Вдень 7 квітня російські пропагандисти поширили інформацію про нібито вибух безпілотника на території ЗАЕС. Вони стверджували, що влучання дрона зафіксували поблизу їдальні, там нібито були поранені працівники станції.

Згодом МАГАТЕ підтвердило інформацію.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до будь-яких провокацій на ЗАЕС, такі імітаційні удари Росії по території станції є постійною практикою російських загарбників.

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