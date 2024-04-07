МАГАТЭ заявило о трех попаданиях в защитную оболочку реактора Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси (Фото: ЕРА/Christian Bruna)

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о по меньшей мере трех попаданиях в защитную оболочку реактора Запорожской атомной электростанции днем 7 апреля. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.

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"Сегодня, впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил пять основных принципов избегания серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, ISAMZ [миссия поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожской области] подтвердил, что произошло по меньшей мере три прямых попадания в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС", – говорится в сообщении.

Гросси призвал "военных, принимающих решение", воздержаться от любых действий, нарушающих базовые принципы защиты ядерных объектов.

"Повреждения на шестом энергоблоке не поставили под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может привести к нарушению целостности системы защитной оболочки реактора", – написало в свою очередь МАГАТЭ.

Днем 7 апреля российские пропагандисты распространили информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники станции.

Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к каким-либо провокациям на ЗАЭС, такие имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.

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