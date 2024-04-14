Генштаб: На ЗАЭС Россия готовит очередную провокацию под фальшивым флагом

Только за последние недели РФ уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за атаки на объекты станции, отмечают военные.

Запорожская АЭС (Фото: Facebook станции)

Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия готовится к проведению очередной провокации под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"По имеющимся данным разведки, российские террористы готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской АЭС – еще одной операции под фальшивым флагом. Россия – единственный террорист в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира", – говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что никто, кроме оккупантов, не ставил мир так близко к черте "сознательной радиационной катастрофы".

Как отмечает ведомство, только за недавние недели РФ уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование дронов для атаки на объекты атомной станции – это сознательные действия захватчиков, которые продолжают свою практику шантажа Украины и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС.

Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов, и только возвращение станции под контроль государства способно восстановить реальную безопасность ЗАЭС, подчеркнули военные.

"Пока российские террористы находятся на ЗАЭС, держат там свою боевую технику и имеют возможность проводить свои операции, безопасность станции не может быть гарантирована", – подытожил Генштаб.

СПРАВКА. Операция под фальшивым флагом — действие, совершаемое с целью скрыть фактическую принадлежность нападающих, избежать ответственности и возложить вину на другую сторону. Операция под фальшивым флагом — действие, совершаемое с целью скрыть фактическую принадлежность нападающих, избежать ответственности и возложить вину на другую сторону.

Читайте также: ЗАЭС впервые с 2022 года перевела все реакторы в "холодный останов" – МАГАТЭ

Днем 7 апреля российские пропагандисты распространили информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники станции. Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к каким-либо провокациям на ЗАЭС, такие имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.

9 апреля ГУР сообщило, что Россия с помощью FPV-дронов сымитировала обстрелы ЗАЭС "со стороны Украины".

Читайте также: Энергетики возобновили резервное питание ЗАЭС. Станция три дня "висела" на одной линии