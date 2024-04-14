Генштаб: На ЗАЭС Россия готовит очередную провокацию под фальшивым флагом
Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия готовится к проведению очередной провокации под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции.
"По имеющимся данным разведки, российские террористы готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской АЭС – еще одной операции под фальшивым флагом. Россия – единственный террорист в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира", – говорится в сообщении.
Генштаб отмечает, что никто, кроме оккупантов, не ставил мир так близко к черте "сознательной радиационной катастрофы".
Как отмечает ведомство, только за недавние недели РФ уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование дронов для атаки на объекты атомной станции – это сознательные действия захватчиков, которые продолжают свою практику шантажа Украины и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС.
Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов, и только возвращение станции под контроль государства способно восстановить реальную безопасность ЗАЭС, подчеркнули военные.
"Пока российские террористы находятся на ЗАЭС, держат там свою боевую технику и имеют возможность проводить свои операции, безопасность станции не может быть гарантирована", – подытожил Генштаб.
Читайте также: ЗАЭС впервые с 2022 года перевела все реакторы в "холодный останов" – МАГАТЭ
- Днем 7 апреля российские пропагандисты распространили информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники станции. Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.
- Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к каким-либо провокациям на ЗАЭС, такие имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.
- 9 апреля ГУР сообщило, что Россия с помощью FPV-дронов сымитировала обстрелы ЗАЭС "со стороны Украины".
Читайте также: Энергетики возобновили резервное питание ЗАЭС. Станция три дня "висела" на одной линии