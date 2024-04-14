Генштаб: На ЗАЕС Росія готує чергову провокацію під фальшивим прапором

Лише за останні тижні РФ вже кілька разів намагалася перекласти на Україну відповідальність за атаки на об'єкти станції, зауважують військові

Запорізька АЕС (Фото: Facebook станції)

Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на дані розвідки повідомив, що Росія готується до проведення чергової провокації під фальшивим прапором на Запорізькій атомній електростанції.

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"За наявними даними розвідки, російські терористи готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій АЕС – ще однієї операції під фальшивим прапором. Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу", – йдеться у повідомленні.

Генштаб зауважує, що ніхто, крім окупантів, не ставив світ так близько до межі "свідомої радіаційної катастрофи".

Як зауважує відомство, лише за нещодавні тижні РФ вже декілька разів намагалася перекласти на Україну відповідальність за використання дронів для атаки на об'єкти атомної станції – це є свідомими діями загарбників, котрі продовжують свою практику шантажу України та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС.

Україна завжди відповідально ставилася й ставиться до безпеки ядерних обʼєктів, і лише повернення станції під контроль держави здатне відновити реальну безпеку ЗАЕС, акцентували військові.

"Допоки російські терористи знаходяться на ЗАЕС, тримають там свою бойову техінку та мають можливість проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована", – підсумував Генштаб.

ДОВІДКА. Операція під фальшивим прапором — дія, скоєна з метою приховати фактичну належність нападників, уникнути відповідальності та покласти провину на іншу сторону. Операція під фальшивим прапором — дія, скоєна з метою приховати фактичну належність нападників, уникнути відповідальності та покласти провину на іншу сторону.

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Вдень 7 квітня російські пропагандисти поширили інформацію про нібито вибух безпілотника на території ЗАЕС. Вони стверджували, що влучання дрона зафіксували поблизу їдальні, там нібито були поранені працівники станції. Згодом МАГАТЕ підтвердило інформацію.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до будь-яких провокацій на ЗАЕС, такі імітаційні удари Росії по території станції є постійною практикою російських загарбників.

9 квітня ГУР повідомило, що Росія за допомогою FPV-дронів зімітувала обстріли ЗАЕС "з боку України".

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