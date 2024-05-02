Разведка: Враг запускает дроны над ядерными реакторами Запорожской АЭС – видео
Российские войска используют захваченную территорию Запорожской атомной электростанции для запуска дронов-камикадзе над ядерными реакторами, а также для тренировок пилотов FPV-дронов. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны, а также опубликовало соответствующее видео.
Разведка отметила, что видео с вражеского FPV-беспилотника, полученное с помощью средств радиоэлектронной разведки, содержит маркировку UT4D.TT, которая говорит о поставках дрона оккупационным войскам министерством обороны РФ.
Представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что россияне используют территорию ЗАЭС для запусков беспилотников, пользуясь тем, что Силы безопасности и обороны Украины не могут наносить ответный огонь в полутора километровой зоне вокруг станции.
Разведка сообщила, что оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих дронов возле шестого реактора ЗАЭС.
Траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, которые подвергаются постоянным атакам, отметили в ГУР.
Кроме того, с лета 2023 года территорию захваченной АЭС россияне начали использовать для тренировок пилотов FPV-дронов.
"Этим занимается так называемая школа "архангел", которая финансируется главным управлением генштаба РФ (бывшее "ГРУ")", – добавили в разведке.
- Днем 7 апреля российские пропагандисты распространили информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники станции. Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.
- Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к каким-либо провокациям на ЗАЭС, такие имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.
- 9 апреля ГУР сообщило, что Россия с помощью FPV-дронов сымитировала обстрелы ЗАЭС "со стороны Украины".
- 14 апреля Генштаб ВСУ со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия готовится к проведению очередной провокации под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции.
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