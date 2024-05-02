Российские войска используют захваченную территорию Запорожской атомной электростанции для запуска дронов-камикадзе над ядерными реакторами, а также для тренировок пилотов FPV-дронов. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны, а также опубликовало соответствующее видео.

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Разведка отметила, что видео с вражеского FPV-беспилотника, полученное с помощью средств радиоэлектронной разведки, содержит маркировку UT4D.TT, которая говорит о поставках дрона оккупационным войскам министерством обороны РФ.

Представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что россияне используют территорию ЗАЭС для запусков беспилотников, пользуясь тем, что Силы безопасности и обороны Украины не могут наносить ответный огонь в полутора километровой зоне вокруг станции.

Разведка сообщила, что оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих дронов возле шестого реактора ЗАЭС.

Траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, которые подвергаются постоянным атакам, отметили в ГУР.

Кроме того, с лета 2023 года территорию захваченной АЭС россияне начали использовать для тренировок пилотов FPV-дронов.

"Этим занимается так называемая школа "архангел", которая финансируется главным управлением генштаба РФ (бывшее "ГРУ")", – добавили в разведке.

Днем 7 апреля российские пропагандисты распространили информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники станции. Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к каким-либо провокациям на ЗАЭС, такие имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.

9 апреля ГУР сообщило, что Россия с помощью FPV-дронов сымитировала обстрелы ЗАЭС "со стороны Украины".

14 апреля Генштаб ВСУ со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия готовится к проведению очередной провокации под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции.

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