ЦНС: На Запорізькій АЕС перебувають чеченські підрозділи – в одному з приміщень створили тир

ЗАЕС (Фото: Енергоатом)

Російські окупанти використовують захоплену Запорізьку атомну електростанцію як військову базу для своїх бійців, зокрема там перебувають чеченські бойовики. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За даними ЦНС, на Запорізькій АЕС в Енергодарі перебувають чеченські підрозділи Росгвардії Ахмат, які облаштували на станції базу, а в одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

Присутність бойовиків та їхньої техніки на станції окупанти пояснюють начебто охороною об'єкта, але насправді техніка та бойовики залучені до патрулювання міста та до репресій проти українців, акцентували в ЦНС.

2 травня Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило про те, що російські війська використовують захоплену територію Запорізької АЕС для запусків дронів-камікадзе над ядерними реакторами, а також для тренувань пілотів FPV-дронів.

Удень 7 квітня російські пропагандисти поширили інформацію про нібито вибух безпілотника на території ЗАЕС. Вони стверджували, що влучання дрона зафіксували поблизу їдальні, там нібито були поранені працівники станції. Згодом МАГАТЕ підтвердило інформацію.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до будь-яких провокацій на ЗАЕС, такі імітаційні удари Росії по території станції є постійною практикою російських загарбників.

9 квітня ГУР повідомило, що Росія за допомогою FPV-дронів зімітувала обстріли ЗАЕС "з боку України".

14 квітня Генштаб ЗСУ з посиланням на дані розвідки повідомив, що Росія готується до проведення чергової провокації під фальшивим прапором на Запорізькій атомній електростанції.

Читайте також: Зеленський: Радіація не бачить кордонів – світ має тиснути на РФ, щоб забезпечити звільнення ЗАЕС