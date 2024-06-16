Reuters публікує нібито проєкт комюніке Саміту миру

Запорізька АЕС має бути під українським контролем, повний обмін полоненими та повернення дітей, залучення "всіх сторін" й продовольча безпека

Фото: URS FLUEELER / EPA

Британська агенція Reuters публікує, як стверджується, текст проєкту спільного комюніке країн – учасників Глобального саміту миру у Швейцарії станом на суботу 15 червня.

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Одразу слід наголосити: це не офіційний документ. Він має з'явитися згодом.

По-перше, зауважують в тексті, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, таким, що охороняється, та екологічно безпечним.

"Українські атомні електростанції та установки, включно з Запорізькою атомною електростанцією (вона наразі окупована. – Ред.), повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України й відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом", – йдеться у документі.

Також зауважується, що неприпустима будь-яка загроза або застосування ядерної зброї у війні, що йде проти України.

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Стосовно продовольчої безпеки зазначається, що критично важливим для неї є вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів (все його узбережжя зараз окуповане).

Наголошується, що напади на торгові кораблі у портах та на всьому маршруті, а також удари проти цивільних портів та портової інфраструктури є неприйнятними.

У тексті акцентують також, що всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну, всі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну.

Водночас у заяві від Reuters є абзац, згідно з яким країни-учасники саміту вважають: "Досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами". Відповідно, підписанти вирішили "здійснити конкретні кроки в майбутньому у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін".

"Статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може і слугуватиме основою для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні", – підсумовують у тексті.

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15 червня голова Офісу президента заявив, що комюніке саміту вже готове та відкрите до підписання навіть для тих країн, які не приїхали на мирну конференцію.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що шлях до миру в Україні нібито потребуватиме обов'язкової участі Росії та "важких компромісів" у межах дорожньої карти миру.

Канцлер Німеччини Шольц заявив, що припинення вогню без переговорів та дорожньої карти не завершить російсько-українську війну, а заморозить її.

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