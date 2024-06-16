Reuters публікує нібито проєкт комюніке Саміту миру
Британська агенція Reuters публікує, як стверджується, текст проєкту спільного комюніке країн – учасників Глобального саміту миру у Швейцарії станом на суботу 15 червня.
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Одразу слід наголосити: це не офіційний документ. Він має з'явитися згодом.
По-перше, зауважують в тексті, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, таким, що охороняється, та екологічно безпечним.
"Українські атомні електростанції та установки, включно з Запорізькою атомною електростанцією (вона наразі окупована. – Ред.), повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України й відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом", – йдеться у документі.
Також зауважується, що неприпустима будь-яка загроза або застосування ядерної зброї у війні, що йде проти України.
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Стосовно продовольчої безпеки зазначається, що критично важливим для неї є вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів (все його узбережжя зараз окуповане).
Наголошується, що напади на торгові кораблі у портах та на всьому маршруті, а також удари проти цивільних портів та портової інфраструктури є неприйнятними.
У тексті акцентують також, що всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну, всі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну.
Водночас у заяві від Reuters є абзац, згідно з яким країни-учасники саміту вважають: "Досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами". Відповідно, підписанти вирішили "здійснити конкретні кроки в майбутньому у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін".
"Статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може і слугуватиме основою для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні", – підсумовують у тексті.
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- 15 червня голова Офісу президента заявив, що комюніке саміту вже готове та відкрите до підписання навіть для тих країн, які не приїхали на мирну конференцію.
- Міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що шлях до миру в Україні нібито потребуватиме обов'язкової участі Росії та "важких компромісів" у межах дорожньої карти миру.
- Канцлер Німеччини Шольц заявив, що припинення вогню без переговорів та дорожньої карти не завершить російсько-українську війну, а заморозить її.
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