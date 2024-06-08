Кулеба: Участие Китая в Саммите мира было бы правильным шагом, который приблизил бы мир

Глава МИД отметил, что Украина находится в активном диалоге с Китаем по поводу видения путей достижения мира

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Украина убеждена, что участие Китая в Саммите мира было бы правильным шагом, который приблизил бы мир и продемонстрировал сбалансированную позицию Пекина относительно войны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу.

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"Мы убеждены, что участие Китая в Саммите мира было бы правильным шагом, который приблизил бы мир и продемонстрировал действительно сбалансированную позицию Пекина по российско-украинской войне", – подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что Украина находится в активном диалоге с Китаем относительно видения путей достижения мира. По его словам, Киев убеждает Пекин, что принцип территориальной целостности является фундаментальным для обеих стран.

"Соответственно, он должен лежать в основе любого плана урегулирования. Мы убеждены, что именно "формула мира" является той основой, которая дает возможность продвигаться к справедливому миру, основанному на принципе территориальной целостности и уважения к Уставу ООН", – сказал министр.

Глава украинского МИД отметил, что Украина публично ответила на китайскую позицию, а на этой неделе в Пекине состоялись первые за много лет политические консультации между министерствами двух стран.

7 июня США призвали Китай принять участие в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

2 июня 2024 года Зеленский сообщил, что КНР помогает России сорвать Саммит мира, отговаривая страны участвовать в нем.

3 июня пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит мира.

Глава дипломатии КНР Ван I сообщил, что их собственный "мирный план" якобы поддержали уже 26 государств мира, украинский МИД в ответ отметил важность участия в Саммите мира в Швейцарии.

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