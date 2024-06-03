Китай отказался от участия в Саммите мира без России и отверг обвинения Зеленского

Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без РФ не поедет на Саммит

Мао Нин (Фото: ЕРА/MARK R. CRISTINO)

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин "никогда не раздувал огонь и не разжигал пламя", передает The Guardian. Так она отреагировала на слова президента Владимира Зеленского, обвинившего КНР в попытках сорвать Саммит мира в Швейцарии.

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"К сожалению, Россия, пользуясь влиянием на Китай, делает все, чтобы сорвать Саммит мира. Жаль, что такая крупная независимая страна, как Китай, является инструментом в руках Путина <...> Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать" в Саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот – работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира", – сказал Зеленский в Сингапуре.

На это Мао сказала, что Китай "поддерживает все попытки в пользу мирного урегулирования кризиса" и придает "большое значение саммиту, организуемому Швейцарией".

Также она официально заявила, что ее страна не будет участвовать в мероприятии, поскольку там не будет России. Точно так же считает и Венгрия: министр иностранных дел Петер Сийярто заявил 3 июня, что Будапешт не будет участвовать в саммите, на котором не будет Москвы.

24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на встрече в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

2 июня президент заявил, что уже 160 стран мира подтвердили свое участие в саммите.

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