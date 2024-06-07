США призвали Китай принять участие в Саммите мира

Вашингтон оценивает, что такое присутствие Китая на мероприятии было бы полезным, заявил представитель Госдепа США

Флаг Китая (Иллюстративное фото: EPA)

Соединенные Штаты призвали Китай принять участие в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на спикера Государственного департамента США.

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По его словам, Вашингтон оценивает, что такое присутствие Китая на мероприятии было бы полезным.

"Мы, конечно, поощряли бы Китай принять участие в этом саммите. Они присутствовали на предыдущих версиях саммита. Мы думали, что их присутствие было полезно", — подчеркнул он.

Также спикер Госдепа отметил, что Китай должен принять меры в отношении компаний, которые, по информации США, помогают оборонно-промышленному комплексу России.

2 июня 2024 года Зеленский сообщил, что КНР помогает России сорвать Саммит мира, убеждая страны не участвовать в нем.

3 июня пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия по мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит мира.

Глава дипломатии КНР Ван И сообщил, что их собственный "мирный план" якобы поддержали уже 26 государств мира, украинский МИД в ответ отметил важность участия в Саммите мира в Швейцарии.

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