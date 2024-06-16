До Комюніке Саміту миру доєднались 80 країн та чотири організації, навіть Угорщина та Сербія

Серед тих, хто не доєднався: ОБСЄ, Індія, Південна Африка, Саудівська Аравія, Таїланд, Мексика, та Об'єднані Арабські Емірати

Фото: EPA

Спільне комюніке Саміту миру підписали 80 країн та чотири міжнародні організації, такі дані показали під час заходу.

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Серед міжнародних організацій-підписантів: Рада Європи, а також головні інститути Євросоюзу — Європейська комісія, Європейська рада та Європейський парламент.

Частина міжнародних організацій були спостерігачами, тому, ймовірно, і не підписали: ООН та Екуменічний Патріархат.

Водночас серед організацій-неспостерігачів свій підпис під комюніке не поставили ОБСЄ та Організація американських держав.

Повний перелік країн, які не підписали комюніке: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати.

Також не підписали Бразилія і Ватикан, але вони на заході були спостерігачами.

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Серед підписантів окрім України є і її провідні партнери: США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Швеція та інші.

Окрім цього, до підписання долучилися і Сербія, Словаччина та Угорщина.

Також серед підписантів є і Туреччина, хоча 15 червня голова МЗС країни заявив, що за участі Росії зустріч буцімто була б "продуктивнішою".

Повний перелік країн, які підписали документ:

→ Албанія;

→ Андорра;

→ Аргентина;

→ Австралія;

→ Австрія;

→ Бельгія;

→ Бенін;

→ Боснія і Герцеговина;

→ Болгарія;

→ Кабо-Верде;

→ Канада;

→ Чилі;

→ Коморські острови;

→ Коста-Рика;

→ Кот-д’Івуар;

→ Хорватія;

→ Кіпр;

→ Чехія;

→ Данія;

→ Домініканська республіка;

→ Еквадор;

→ Естонія;

→ Фіджі;

→ Фінляндія;

→ Франція;

→ Гамбія;

→ Грузія;

→ Німеччина;

→ Гана;

→ Греція;

→ Гватемала;

→ Угорщина;

→ Ісландія;

→ Ірак;

→ Ірландія;

→ Ізраїль;

→ Італія;

→ Японія;

→ Йорданія;

→ Кенія;

→ Косово;

→ Латвія;

→ Ліберія;

→ Ліхтенштейн;

→ Литва;

→ Люксембург;

→ Мальта;

→ Молдова;

→ Монако;

→ Чорногорія;

→ Нідерланди;

→ Нова Зеландія;

→ Північна Македонія;

→ Норвегія;

→ Палау;

→ Перу;

→ Філіппіни;

→ Польща;

→ Португалія;

→ Катар;

→ Республіка Корея;

→ Румунія;

→ Руанда;

→ Сан-Марино;

→ Сан-Томе і Принсіпі;

→ Сербія;

→ Сінгапур;

→ Словаччина;

→ Словенія;

→ Сомалі;

→ Іспанія;

→ Сурінам;

→ Швеція;

→ Східний Тимор;

→ Туреччина;

→ Україна;

→ Сполучені Штати;

→ Уругвай.

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Голова української дипломатії зазначив, що робота над спільною декларацією Саміту завершена, текст збалансований, але принципові позиції України були враховані.

Британська агенція Reuters опублікувала, як стверджується, проєкт спільного комюніке Саміту.

У тексті, зокрема, зазначається, що Запорізька АЕС має бути під українським контролем, має відбутися повний обмін полоненими та повернення дітей, а також залучення "всіх сторін" до діалогу щодо миру. Офіційного тексту наразі немає.

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