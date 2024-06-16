До Комюніке Саміту миру доєднались 80 країн та чотири організації, навіть Угорщина та Сербія
Спільне комюніке Саміту миру підписали 80 країн та чотири міжнародні організації, такі дані показали під час заходу.
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Серед міжнародних організацій-підписантів: Рада Європи, а також головні інститути Євросоюзу — Європейська комісія, Європейська рада та Європейський парламент.
Частина міжнародних організацій були спостерігачами, тому, ймовірно, і не підписали: ООН та Екуменічний Патріархат.
Водночас серед організацій-неспостерігачів свій підпис під комюніке не поставили ОБСЄ та Організація американських держав.
Повний перелік країн, які не підписали комюніке: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати.
Також не підписали Бразилія і Ватикан, але вони на заході були спостерігачами.
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Серед підписантів окрім України є і її провідні партнери: США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Швеція та інші.
Окрім цього, до підписання долучилися і Сербія, Словаччина та Угорщина.
Також серед підписантів є і Туреччина, хоча 15 червня голова МЗС країни заявив, що за участі Росії зустріч буцімто була б "продуктивнішою".
Повний перелік країн, які підписали документ:
→ Албанія;
→ Андорра;
→ Аргентина;
→ Австралія;
→ Австрія;
→ Бельгія;
→ Бенін;
→ Боснія і Герцеговина;
→ Болгарія;
→ Кабо-Верде;
→ Канада;
→ Чилі;
→ Коморські острови;
→ Коста-Рика;
→ Кот-д’Івуар;
→ Хорватія;
→ Кіпр;
→ Чехія;
→ Данія;
→ Домініканська республіка;
→ Еквадор;
→ Естонія;
→ Фіджі;
→ Фінляндія;
→ Франція;
→ Гамбія;
→ Грузія;
→ Німеччина;
→ Гана;
→ Греція;
→ Гватемала;
→ Угорщина;
→ Ісландія;
→ Ірак;
→ Ірландія;
→ Ізраїль;
→ Італія;
→ Японія;
→ Йорданія;
→ Кенія;
→ Косово;
→ Латвія;
→ Ліберія;
→ Ліхтенштейн;
→ Литва;
→ Люксембург;
→ Мальта;
→ Молдова;
→ Монако;
→ Чорногорія;
→ Нідерланди;
→ Нова Зеландія;
→ Північна Македонія;
→ Норвегія;
→ Палау;
→ Перу;
→ Філіппіни;
→ Польща;
→ Португалія;
→ Катар;
→ Республіка Корея;
→ Румунія;
→ Руанда;
→ Сан-Марино;
→ Сан-Томе і Принсіпі;
→ Сербія;
→ Сінгапур;
→ Словаччина;
→ Словенія;
→ Сомалі;
→ Іспанія;
→ Сурінам;
→ Швеція;
→ Східний Тимор;
→ Туреччина;
→ Україна;
→ Сполучені Штати;
→ Уругвай.
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- Голова української дипломатії зазначив, що робота над спільною декларацією Саміту завершена, текст збалансований, але принципові позиції України були враховані.
- Британська агенція Reuters опублікувала, як стверджується, проєкт спільного комюніке Саміту.
- У тексті, зокрема, зазначається, що Запорізька АЕС має бути під українським контролем, має відбутися повний обмін полоненими та повернення дітей, а також залучення "всіх сторін" до діалогу щодо миру. Офіційного тексту наразі немає.
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