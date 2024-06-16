Росію змусять здатися, якщо вона не погодиться на умови міжнародної спільноти – Мелоні

Джорджа Мелоні зазначила, що мир в Україні не означає, що країна повинна здатися

Джорджа Мелоні (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на Саміті миру заявила, що Росію змусять здатися, якщо вона не погодиться з умовами міжнародної спільноти щодо України.

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Вона зазначила, що захищати Україну – означає захищати систему правил та об'єднати зусилля міжнародної спільноти для цього.

"Якщо Росія не погодиться з цим – ми змусимо її здатися. І нам потрібно встановити мінімальні умови для цієї дискусії [з Росією про мир]", – зазначила Мелоні.

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Також прем'єрка акцентувала: мир не означає, що Україна повинна здатися, як вважає російський диктатор Володимир Путін.

Вона зазначила, що так не буде, а ставити такі умови – це "дуже неправильно", і створює небезпечний прецедент для всіх.

Наразі Італія не дозволяла Україні завдавати ударів своєю зброєю по території Росії.

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